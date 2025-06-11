立院審「兒托法」 4小黨及兒虐家屬籲：強制裝監視器、加重虐童刑罰

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟舉行「別讓孩子繼續犧牲，兒托法要來真的」記者會，呼籲朝野別讓孩子繼續犧牲，不要讓修法成為朝野對立的犧牲品。 （記者劉信德攝）

2025/06/11 12:59

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院社福衛環委員會今日審查「兒童托育服務法草案」，時代力量偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及專業托育人員、兒虐家屬在立法院召開記者會提出多項改革訴求，包含強制托育場域裝設監視器並雲端備份、加重虐童刑罰、虐待致死者應終身吊照、建立違規記點退場制度，確保托育品質等。

時代力量黨主席王婉諭指出，台灣托育制度漏洞百出，導致孩童在托育場所遭遇不當對待，甚至喪命。年僅兩歲不到、尚未學會完整說話的剴剴，就是在托育機構中遭受粗暴、不專業的對待而離世。

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據衛福部統計，2021至2023年間，全台已有341名未滿兩歲的幼兒遭遇托育不當對待。王婉諭認為，現行制度缺乏監視影像、退場機制與資訊透明，家長在無所知情下將孩子交給體系，卻換來悲劇；今天是「兒童托育服務法」十年來首次大幅修法之際，全民應共同關注改革，她將與專家、家長及受害者家屬在立法院外守護修法進度，盼讓每個孩子都能平安長大，不再有下一個剴剴。

兒虐受害者家屬庭庭母親也到場分享，2022年她年僅2歲的女兒在新北市板橋某托嬰中心，遭保母以棉被覆蓋、四肢壓制長達18分18秒，最終不幸身亡。這起悲劇成為她推動制度改革的起點，至今已3年，卻仍看見制度漏洞未補。

庭庭媽表示，台灣兒虐致死案件頻傳，但司法判決往往僅以「過失致死」論處，加害者多數能以罰金或假釋脫身，難以反映傷害的嚴重性。她呼籲立法機關應修法加重刑責，彰顯對兒童人權的重視。

庭庭媽提出五項訴求：一、強制托育場域裝設監視器並雲端備份；二、建立吹哨者獎勵制度；三、加重虐童刑罰；四、虐待致死者應終身吊照，不得更換身分證資料；五、實施隨機、不預警訪查機制。她強調，托育不只是服務，更關係到每個家庭的命運，制度改革刻不容緩。

廷羽兒護執行長張芸萱呼籲，政府建立更現代化的管理系統、合理報酬制度及專業分級考照制度，讓真心投入的托育人員能被看見、也能被信任。未來修法應納入家長與托育人員的雙方聲音，擴大管理範圍，從源頭預防不當對待，真正守護每一位孩子的安全與未來。

針對修法審查進程，台灣基進黨主席王興煥提出多項改革訴求，包含應強制托育機構全面裝設監視器並雲端備份、充實第一線訪視與評鑑人力，建立違規記點退場制度，確保托育品質。他強調，托育不只是家庭責任，更是國家責任，應列為公共資源分配的優先項目，以建立真正安全、可靠的托育環境。

小民參政歐巴桑聯盟北區主任陳宛毓也提出五項呼籲，一、3年內整合0至6歲托育體系，建單一窗口；二、設立獨立監督委員會；三、建立保母報酬保障與調薪機制；四、讓家長與孩子的聲音納入決策；五、補齊偏鄉資源與訪視人力。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯亦提五項建議，一、托育監視器強制雲端備份並完善隱私調閱機制；二、建立保母違規記點與退場制度；三、托育遴選應由專業社工主責；四、改善托育人員勞動處境與薪資制度；五、推動偏鄉與部落互助托育，並納入原民語言與文化。

時代力量黨主席王婉諭（右）、兒虐受害者家屬庭庭母親。（記者林哲遠攝）

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