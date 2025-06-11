核三延役公投 盧秀燕：國家依賴單一火力發電不利國安

盧秀燕指出，國家依賴單一火力發電不利國安。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/11 12:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨提案核三延役公投，台中市長盧秀燕今在議會被問對此公投的態度，盧秀燕指出，美國商會已對台灣政府提出警告指台灣電力不穩、不充足影響外資投資意願，重要發電來源的核電切掉，台灣這兩天晚上火力發電已發到95%，國家處在單一火力發電，危險又不利國安，核三延役公投是人民好意，提供國家多一個選項調度。

民眾黨提案核三延公投將在8月23日投票，民眾議員陳清龍今在議會總質詢時詢問盧秀燕之前多次強調主張雞尾酒式發電，也要乾淨、便宜的發電等，問她對核三延役公投的看法。

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盧秀燕指出，美國商會昨提出非常重要的報告，對台灣政府提出警告，電力不穩、不充足影響外資投資台灣意願，因美國是台灣重要外資，報告極受重視。

盧秀燕指出，近來台中等縣市被指責用電太多，因為經濟發展好以致用電多，卻被指責打壓，其他外資投資者看到用電卻被指責打壓的情況不會膽戰心驚嗎，不會擔心若到台灣投資後用電也會面臨問題嗎，美國商會的報告就給出很好答案。

盧秀燕說，她提出雞尾酒式發電，主因全世界很少國家採單一能源，像美國有核電、水利、地熱、綠電等各種發電方式，有不同發電方式調和調度，而非依賴某一種發電，例如之前俄羅斯切斷天然氣事件，其他用電方式能補上，如佔重要發電來源的核電切掉，發電當然失衡、要能補上來。

盧秀燕指出，國內火力發電前兩天晚上在沒有白天光電下發電到95%，火力發電佔國家95%是危險的，其他電力發展不見了、光電沒了、核電停了、水力上不來、地熱也沒有，國家處在單一火力發電這是危險的事，不利國安。

盧秀燕指出，這次公投是提供國家多一個選項，是人民好意給國家多一個選項，若要將其中一項目全拿掉就會失衡，通過雞尾酒式調整，用多用少國家可以調度，但「不應連這個選項都沒有」，這次公投就是提供國家更多發電選項。

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