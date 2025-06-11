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    躲不掉！被中國路人問「你是哪國人」 館長愣一下回答曝光

    館長在直播過程中，突然被1名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」（擷取自館長Youtube直播「館長惡名昭彰」）

    館長在直播過程中，突然被1名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」（擷取自館長Youtube直播「館長惡名昭彰」）

    2025/06/11 11:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自詡要到中國當「和平大使」，並在中國行程中開啟直播，吸引上萬名網友觀看。不過，終究還是躲不過遇到敏感問題。館長在直播過程中，突然被一名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」並沒有直接回答問題。

    館長昨下午搭機啟程到上海，並在晚間順利抵達，立刻開啟直播與網友分享所見所聞。今天他上午也繼續展開行程並直播，不過就在他在上海徐家匯教堂前花園停留時，有一名中國路人上前和他打招呼，在館長回應「你好」後，該名路人突然問：「請問你是哪國人？」

    突如其來的提問，讓館長原地先愣了超過3秒，接著轉頭和一旁記者說：「有沒有？說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」並沒有直接回答路人問題。

    館長後來繼續說：「這也讓大陸的朋友看看，我今天敢來喔，就一定知道會遇到這種人。但是，就這樣。」他還揶揄地模仿：「請問你哪一國人？你趕快講！這個我很習慣，我無所謂，再多來一打！」

    影片被分享至PTT後，網友紛紛表示：「他如果不敢說自己是中國人，對中國人來說就是台獨了吧」、「感覺下午行程就要被喊停囉」、「你認為這位怎麼問到問題的」、「哈哈哈哈哈 辱華了啦」、「唯一標準答案 中國人」。

    影片請見︰PTT網友擷取影片

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