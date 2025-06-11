桃市議員提案行政中立被否決 罷團怒發聲明：別讓「善政變亂政」

「桃園第一、三、四、六罷免團體聯合聲明」質疑桃園市長張善政行政不中立，「善政變亂政」？（擷取自陳曉煒臉書）

2025/06/11 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市議員許家睿10日於議會提案，要求「桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政」，卻被否決，引發桃園罷免團體不滿，發布聯合聲明質疑「行政不中立無下限，善政變亂政？」桃園市長張善政則於許家睿提案被否決後強調，不再針對該議題回應。

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第1選區立法委員牛煦庭公民團體領銜人、牧師陳曉煒在臉書上PO文，提及「桃園第1、3、4、6罷免團體聯合聲明」，他說明，罷團才於10日桃6選區補件記者會中，呼籲張善政能秉持行政中立，切莫再發生應議員要求，簽署「承諾支持不同意罷免」的情況，卻萬萬沒想到，許家睿提案要求「桃市府於罷免活動中務必行政中立」，卻被國民黨議員以20票人數優勢否決。

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聯合聲明中指出，「行政中立」是民主國家運作的最基本原則，市府卻無視這基本道理，同黨議員甚至「以民主破壞民主」，意圖讓市府團隊可以恣意投注全桃園人的公共資源，於自家立委的反罷免活動上。

罷團為此要求張善政表態：1、市政府是否願意秉持行政中立，來面對罷免？2、市長是否願意向議會說明，市府各機關應該遵守法律，恪守行政中立？3、市長否願意向市民澄清，市府各機關會好好施政，而非濫用資源保護遭罷免立委？

「桃園第一、三、四、六罷免團體聯合聲明」質疑桃園市長張善政行政不中立，「善政變亂政」？（擷取自陳曉煒臉書）

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