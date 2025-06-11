揭「共諜案」林岳龍與王鴻薇關係 林亮君：離職後關係依然緊密

林亮君指出，今年4月25日，王鴻薇帶著林岳龍現身北檢外聲援黃呂錦茹，同時還有國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、發言人楊智伃、桃園市議員凌濤。（圖擷取自 臉書）

2025/06/11 12:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍疑似涉入共諜案。對此，民進黨台北市議員林亮君表示，今年4月25日，王鴻薇帶著林岳龍現身北檢外聲援黃呂錦茹，面對共諜案，王鴻薇裝傻，國民黨裝死，這就是中國國民黨的國安標準！

「王鴻薇竟帶共諜抗議司法？」林亮君在臉書PO文表示，王鴻薇4月25日帶著林岳龍現身台北地檢署外聲援國民黨市黨部主委黃呂錦茹，當時還有國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、發言人楊智伃、桃園市議員凌濤在場。

請繼續往下閱讀...

林亮君指出，現在林岳龍被檢調認為涉嫌違反《國安法》，疑似與中共情報單位聯繫，當初到地檢署外抗議、干擾司法已經夠可笑，如今發現王鴻薇當時竟帶著共諜出現在司法機關門口，這件事非同小可。

林亮君續指，林岳龍直到今年1月底才離開王鴻薇辦公室，4月又出現在她身邊，可見即使離職，兩人關係依然緊密，大家不要忘了，王鴻薇2006年是以新黨身分踏入政壇，林岳龍同樣來自新黨，兩人都出身統派政黨。

林亮君直言，共諜就在身邊，王鴻薇的回應避重就輕，丟下一句「任內沒發現異常」，是包庇還是縱放？面對共諜案，王鴻薇裝傻，國民黨裝死，這就是中國國民黨的國安標準！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法