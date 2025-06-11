爆料議員關說宜蘭泛舟重傷重送醫 得知來龍去脈後急道歉刪文

網友到宋瑋莉服務處向她道歉。（宋瑋莉提供）

2025/06/11 11:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員宋瑋莉到醫院急診關心在宜蘭泛舟翻船事故受重傷市民，卻被人在社群平台貼文指「特權」關說施壓，她認為扭曲事實、名譽受損喊告，該網友得知來龍去脈後已向宋瑋莉及傷亡家屬道歉並刪文。

8日宜蘭安農溪泛舟翻船事件造成1死5傷意外，59歲陳姓婦人落水漂了1.7公里送醫不治，陳婦的丈夫腳部受重傷，轉送基隆長庚醫院治療。

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昨有某網友在Threads社群平台張貼圖文並列的貼文，指控宋瑋莉「為了一個腳受傷的病患當場施壓醫護」、「質問為什麼不讓他住院」、「現在醫護已經夠累了，還要被政治人物欺壓」、「插隊壓人，這才是最病態的地方」、「急診不是你表演的舞台」等等。

宋瑋莉說，該貼文斷章取義，並用帶有高度情緒性與攻擊性的字眼，她是因為宜蘭意外事故，公務期間到醫院關懷災民與其家屬，卻遭人士扭曲事實、於社群平台公開發表不實言論，造成她的形象受損。

宋瑋莉表示，這對夫妻遭遇災難，妻子不幸身亡，丈夫腳部重創送往基隆長庚醫院治療，該家庭突遭巨變，情緒悲痛不已，亟需安撫與協助。她接獲選民通知，前往醫院了解情況，確認病患是否有安置，關心家屬後續心理與社會支持，全程尊重醫療專業，並無介入醫囑或要求特權安排，院方也並未對她表達任何不滿或誤解。

貼文男子說，當時沒有完全了解事情的經過，他的家人也有類似情況，當時情緒激動，加上片斷的對話，沒有查證就貼文，後來了解來龍去脈後知道做錯事，因此到宋瑋莉服務處道歉，已將貼文刪除。

議員宋瑋莉到醫院關切宜蘭泛舟受傷民眾卻遭爆料特權關說，網友已道歉。（宋瑋莉提供）

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