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    國台辦歡迎「馬先生」參加海峽論壇 立委轟：馬將成歷史罪人

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年，赴福建出席海峽論壇，我們歡迎馬英九率團來訪。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年，赴福建出席海峽論壇，我們歡迎馬英九率團來訪。（翻攝直播）

    2025/06/11 11:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台海峽論壇將於6月15日舉行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年，赴福建出席海峽論壇，我們歡迎馬英九率團來訪。立委痛批，藍營縣市長都不敢去參加，馬英九卻極力要去背書，犧牲台灣和中華民國，想要創造「馬習會」機會，馬將成為歷史罪人。

    朱鳳蓮指出，第17屆海峽論壇大會將於6月15日於福建廈門舉辦。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排大會活動以及青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大板塊系列活動共56場。

    朱鳳蓮指出，台灣有關政黨代表及工會、青年、婦女、民間信俗、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士超過7000人將受邀參加。

    朱鳳蓮說，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動等活動並參訪。我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。

    朱鳳蓮稱，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少，我們一如既往歡迎台灣各界人士及台灣同胞常來中國走走參訪交流，與我們協手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興。

    對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，海峽論壇的本質是中共統戰平台，在那邊只有「一個中國」中華人民共和國，這是要消滅中華民國和「一國兩制」的平台。並不是兩岸交流，去那邊看不到中華民國，更沒有對等、尊嚴，只有中共統戰操作。

    賴瑞隆痛批，藍營縣市長都不敢去參加海峽論壇，馬英九卻極力要去背書，顯示馬英九只考慮到個人，沒有考慮到台灣，更不管國民黨正面臨大罷免。馬英九自私自利「只想到自己」，寧願犧牲台灣、犧牲中華民國、犧牲國民黨，也要參加中共的統戰活動，這個非常惡劣。試想如果一個中華民國前總統坐在海峽論壇台下，聆聽中共高官王滬寧「訓勉」，這個能看嗎？

    賴瑞隆質疑，馬英九應該再審慎思考，如果執意要去，等於是只在乎個人利益及在習近平心中的形象，想要再創造「馬習會」機會，犧牲台灣和中華民國，馬英九將成為歷史罪人。

    他強調，馬英九此舉將重創國民黨聲勢，如果國民黨主席朱立倫無法約束黨員馬英九的行為，任由馬英九做中共統戰棋子，要來傷害中華民國台灣，國民黨須負起最大責任。

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