馬英九將赴中出席海峽論壇 吳崢喊話：勿配合習近平統戰大戲

民進黨發言人吳崢11日召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/06/11 11:04

〔記者陳昀／台北報導〕前總統馬英九將率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，並出席第17屆「海峽論壇」等活動；民進黨發言人吳崢今痛斥，在統戰訊號強烈之時，身為台灣人選出過的總統，請馬英九站在維護台灣主權的立場，不要配合中國國家主席習近平的統戰大戲。

民進黨今召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會，吳崢在記者會尾聲提及，有個男人又不安分、又想行動，就是馬英九，並出示報導指出，習近平為了強化延續對台統戰，一直邀請馬英九參加海峽論壇，進行「馬習三會」，而藍營內部一直勸阻馬前往，擔憂正值統戰訊號強烈的時候，如果馬英九又去拜會習近平，會讓國民黨擺脫不了「親中舔共」的標籤。

請繼續往下閱讀...

吳崢指出，最近國際訊號非常多，無論是遼寧號航母群挺進到美國關島周邊深入第二島鏈製造國際軍事緊張，或是今天又有40幾架共機持續擾台，中共解放軍對台灣、亞太週邊國家軍事騷擾行動不斷，又透過王滬寧對台文宣媒體系統全面發起認知作戰，中共文攻武嚇從來沒比現在更強烈過。

吳崢強調，在這樣的時候，如果台灣人民選出的前總統還去配合習近平演戲當樣板，這樣是陷台灣人於不義，嚴正呼籲馬英九，身為台灣人選出過的總統，請站在維護台灣主權的立場，不要配合習近平的統戰大戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法