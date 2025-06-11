馬英九與館長赴中一樣「兩岸交流」 蕭旭岑：對國民黨加分

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日出席「黨外在野大聯盟」成立大會（記者林哲遠攝）

2025/06/11 11:47

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統馬英九14日將率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國長達兩週，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日出席「黨外在野大聯盟」成立大會受訪時表示，馬前總統就像「館長」到上海一樣，做兩岸交流，此舉對國民黨有加分，黨內不應該有壓力。

蕭旭岑說明，馬辦已經向總統府通報，馬前總統將率領馬英九基金會「大九學堂」學員於14日至27日出訪中國海峽論壇、中華文化活動，也會帶領學員走河西走廊「古代絲綢之路」，體驗中華文化，行程長達兩周。

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蕭認為，此刻兩岸緊張、局勢變動，兩岸關係交流不能中斷，因此馬英九身體力行帶著台灣青年學子走訪大陸。昨天網紅「館長」在中國吃消夜觀看人數有150萬人，台灣朋友也留言說兩岸不要打仗、要交流。

當總統賴清德提出併購說後，美麗島電子報只有7.8％民眾堅決反對兩岸協商談判，蕭旭岑解讀，代表有9成民眾支持兩岸交流協商，不懂陸委會為何要一昧打壓任何到中國參訪的人士。

蕭強調，馬英九作為重要人士，願意身體力行，帶著台灣年輕學子走走看看，就像「館長」到上海一樣，兩岸本來就不需要打仗，需要多交流來往，既然賴清德都提出用交流替代圍堵，為何要阻止台灣人到中國去。

針對媒體爆料，中國方以「馬習三會」為誘因力促馬英九出席海峽論壇，蕭旭岑聲稱，這些都是假消息，去年「馬習」就見面了，他們有必要去什麼馬習三會嗎？他們只是單純去做兩岸交流，海峽論壇過去舉辦16年，民進黨過去執政10年也沒有禁止過，不懂為何今年特別嚴重。

至於此次出訪是否有向國民黨中央報備？蕭旭岑表示，他上週就已和國民黨中央會報，國民黨也會派大陸事務部的主任參加。他認為，國民黨內不應該有壓力，如果今天台灣主流民意是兩岸交流，國民黨應該反過來，覺得此次出訪對他們是有加分的，國民黨不該陷入民進黨設下的陷阱。

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