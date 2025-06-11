一般補助款遭刪會提訴願 盧秀燕悲觀：法院是執政黨開的

市議員朱元宏詢問一般補助款遭刪，市府因應之道。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/11 12:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院刪除地方一般補助款25%，國民黨市議員朱元宏今天在市議會表示，行政院砍一般補助款已是違法，台中市政府會有何補救措施；台中市長盧秀燕表示，現在還是希望行政院能回心轉意，不希望對撞，但是不採取法律途徑，一旦勝訴台中市政府會領不到補助，因此這兩天已準備要提出行政訴願，但並不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的」，大法官是他們的人，因此她對結果是悲觀的，但是最後喊話希望中央回心轉意。

國民黨市議員朱元宏今天對地方一般補助款遭中央刪除感到憂心，擔心影響對弱勢民眾及教育的補助，詢問市府如何處理。

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盧秀燕表示，一般補助款遭中央刪除以來，中央已違反法律，前一陣子地方政府要控訴中央，但她對很多事情都希望先不要對撞，先好好談，談出結果才是人民之福。

盧秀燕指出，也因為如此，她在第一時間不採取法律行動，但中央扣掉台中市32億元的補助，已違反財劃法，但市府如果沒有在16日最後截止日採取法律行動，如果勝訴就分不到錢，目前只剩下最後期限幾天，希望中央最後兩天回心轉意。

盧秀燕強調，但最後中央還是不補回，「予不得已」必須保護此筆預算，市府已準備好文件作業，中央再不回心轉意，會採取法律行動，準備法律文件，會提出行政訴願，若不利後面會有行政訴訟，會在16日前提送。

盧秀燕表示「但我不樂觀」，講直白一點，法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人，不管訴願、釋憲都不會成功，這是普遍台灣民眾的心聲，她對結果是悲觀，但必須依法走這樣的途徑，因為要維護台中市民的權益尤其是弱勢，她還是要最後喊話中央回心轉意。

盧秀燕說會提訴願，但不樂觀，因為法院是中央執政黨開的。（記者蘇金鳳攝）

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