台東「挫賓」挺進三階投票！罷團：罷免黃建賓就是下架傅崐萁

台東挫賓團隊在傳廣路與更生路口掛出首面看板，訴求罷免黃建賓就是下架傅崐萁。（記者黃明堂攝）

2025/06/11 11:08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東「挫賓」團隊表示，昨天接獲通知，對國民黨立委黃建賓罷免案二階連署審查通過，還待收正式公文才能確定相關細節，但預估會被排入全國大罷免首波投票日，因時間緊迫，加上台東人口少，多有人情壓力，罷免造勢不像選舉那樣好操作，只能運用有限人力及經費，號召民眾自覺站出來投下同意票，下架舔共立委。

台東挫賓行動是全國大罷免藍委中腳步最快的，5月1日率全國之先，將二階連署書送至台東縣選委會，繳交共16771份，遠超門檻11534份，實際達成率為144％，成為一階交件第一名、最早領表、二階連署全台最早交件的罷團，昨天又成為第一個二階審核通過。

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挫賓團隊表示，中選會審核通過率如何，要待收到正式公文才會知道，按照各地罷團送件時間，目前推估會被排入全國大罷免首波的的投票日，時間相當緊迫；目前台東罷團全是志工參與，人數約70人左右，由於台東人口少，人情密度高，且是藍軍大本營，要擴大罷團規模並不容易，且罷團也不能接受政治獻金，幾乎志工都要出力又出錢，所以組織戰規模不易擴大，只能運用有限人力及經費，號召民眾自覺站出來投下同意票。

台東與花蓮相鄰，台東罷團估計花蓮罷免傅崐萁應也是第一波投票日，罷團目前已掛上一面街頭看板，訴求「罷免黃建賓就是下架傅崐萁」，未來也會透過街頭宣傳及社群宣傳加緊催出同意票。

挫賓領銜人洪銓政指出，黃建賓忽視民意企圖用謊言掩蓋他親共賣台的一切行為，刪除凍結中央預算又指責中央刪除地方25%補助，是非顛倒愚弄人民，他們將號召覺醒的台東縣民下架舔共立委！副領銜人陳家彬說：「這一戰沒有局外人，這不是選舉，是我們保國護台的一戰。戰勝這一戰，我們將送走一位不做事只會舔共賣台的立委。」

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