官府認證！「逆統戰」登香港熱搜下載暴增 開發商：謝丞相賜箭

手機遊戲「逆統戰 Reversed Front」臉書粉絲專頁發文：「謝丞相賜箭」，疑回應香港警方的禁令。（擷取自「逆統戰」臉書）

2025/06/11 12:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著香港警方高調開火，以涉及危害國家安全為由，禁止民眾下載由台灣團隊開發的手機遊戲「逆統戰：烽火」，該款手遊立即廣受關注，一度成為香港Google熱門搜尋關鍵字，在App Store下載量也遽增，在冒險類免費遊戲中排第4。

綜合媒體報導，香港警務處國安部門10日宣布，由台灣ESC開發的手機遊戲「逆統戰：烽火」，目的是宣揚台獨、港獨，鼓吹武裝革命、推翻中華人民共和國，下載遊戲可能被視為管有煽動刊物，「課金」（網路用語，指額外付費購買遊戲資源）也可能被視為資助分裂國家。

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翻看遊戲內容，玩家可以扮演台灣、香港、蒙古、藏國、哈薩克，維吾爾、滿洲或華夏反賊陣營，以推翻共產政權。當然玩家也可以選擇效忠中共（紅軍）。

官方網頁在香港已不能登入。「逆統戰」在官方臉書介紹處寫道：「Google Play惱羞成怒把我們下架兩次」。

「逆統戰」10日晚間在臉書回應，以全黑背景寫上「謝丞相賜箭」5字，疑諷刺港府，令遊戲知名度大增。「謝丞相賜箭」源於《三國演義》諸葛亮「草船借箭」的故事，經常被政界引用為對手間接幫助宣傳。

大批香港網友留言稱，「還以為國安收了錢替你宣傳」、「最強廣告」、「各大紙媒傳媒網媒一齊頭版推post, 咁嘅廣告規模應該要過千萬（各大紙媒、傳媒和網媒一起推出頭版廣告，這樣的廣告規模應該要超過千萬）」、「官府認證 必屬佳品」，「國安宣傳，信心保證」、「我本來唔知呢個game架，而家識喇（我本來不知道這個遊戲，而現在知道了）。」

還有網友嘲諷說：「一個手遊就能動搖國家安全，厲害了我的國」，「這是逆統戰成功了？」

香港警方發布禁令後，手遊「逆統戰」搜尋量直線暴增。（擷取自「逆統戰」臉書）

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