尹立疾呼「罷免除三害」 一票罷藍委、傅崐萁、黃國昌

尹立疾呼「罷免除三害」。（圖擷自尹立臉書）

2025/06/11 10:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免如火如荼，「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立今天（11日）疾呼「罷免除三害」，同意罷免你選區的藍委，就是罷免傅崐萁、黃國昌，例如罷免許巧芯，就是罷免傅崐萁、黃國昌，一次除三害。

尹立強調，我們不只面對立法院裡幾個惡搞法案、亂凍刪預算、鬧場的立委， 面對的是一場系統性的政治病毒擴散—癱瘓政府、惡搞預算、毀憲亂政、親共滲透、假改革者合流。

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尹立點名傅崐萁一手掌控藍營國會運作，代表的不是一個地方勢力，而是台灣過去最醜陋的黑金體制。他將這套體制重新包裝、輸出到國會，讓立法院再次淪為權貴的打手。且一群藍營立委心甘情願成為黑金附庸，出賣誠信，換取權位，他們的存在，是對台灣民主最深的侮辱。

尹立批評，傅崐萁不只是黑金代表，更是親共代理人，不斷為中國發聲。當立法院變成中共政策的延長線，當國安防線被自己人打開， 我們不能再沈默。「罷免藍委，是一場國安自救行動」。

其次，尹立指黃國昌自稱改革者，如今卻與黑金合流，替傅崐萁護航、幫親共勢力合理化。 他和一批藍委一樣，打著程序之名，實則踐踏憲政；喊著民主之名，實則霸占國會。「這些人，不是真正的改革者，而是改革殘骸上的偽君子」。

尹立呼籲民眾「罷免除三害」，同意罷免你選區的藍委，就是罷免傅崐萁、黃國昌，例如罷免許巧芯，就是罷免傅崐萁、黃國昌，一次除三害。「你的一票，是我們社會的抗體， 我們要用選票，把錯誤清除，把藍白紅體制 Reset，把希望重啟。」

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