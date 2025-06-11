批盧秀燕「政治盤算」卡中火燃氣15個月 周軒：增氣減煤時程延後

盧秀燕屢因台中火力發電廠摃上中央，還砲轟以肺發電，但多名市議員質疑市府根本未核准中火燃氣1號機組，並批盧市府卡燃氣機組15個月。（資料照）

2025/06/11 14:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任至今屢因中火槓上中央，多名市議員近日批盧市府卡燃氣機組15個月，昨日市府宣布依法核准試俥，政治工作者周軒則發文質疑，「時程延宕了15個月，中火燃氣二號機應該都可以上線了」、「盧秀燕現在才來說支持台電『增氣減煤』，但過去這15個月是靠苗栗通宵電廠換新的燃氣機組才有餘裕」。

盧秀燕屢因台中火力發電廠摃上中央，還砲轟以肺發電，但多名市議員質疑市府根本未核准中火燃氣1號機組，並批盧市府卡燃氣機組15個月，一號燃氣機組原訂6月9日試俥，結果公文仍卡在市府未審核，大玩兩面手法。昨日台中市環保局表示，市府已於10日依法核准試俥，期望中火能如期如質完工，在安全無虞情況下完成機組試俥作業。

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周軒對此發文指出，昨天晚上台中市政府宣佈，依法核准中火新燃氣一號機的試車許可。如果順利的話，今年8月，這台機組就能上線替台灣的供電帶來幫助。對此他也直言「但其實這都可以早一點發生的」。

周軒質疑，「如果不是為了盧秀燕的政治盤算，時程延宕了15個月，中火燃氣二號機應該都可以上線了」、「中火『增氣減煤』的時程，也因此延後了」，「盧秀燕現在才來說支持台電『增氣減煤』，其實妳可以早一點答應的」。

周軒強調，「這15個月，中火可以繼續減煤600萬噸，是靠苗栗通宵電廠換新的燃氣機組才有餘裕」，「苗栗增氣，台中減煤。為什麼台中不早一點增氣呢？因為市長不『爭氣』啊」。

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