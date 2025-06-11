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    朱立倫以罷制罷「31：0」 黃帝穎：滅黨師太是徐巧芯

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/06/11 11:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入3階投票熱戰，國民黨主席先前為了反制大罷免運動發動「以罷制罷」，但最後結果為「31比0」。對此律師黃帝穎表示，朱立倫以罷制罷害慘16地方黨部黨工涉犯偽造文書20位黨公職被法院羈押，國民黨以罷制罷的滅黨師太是徐巧芯「你罷我1個我罷你5個」。

    黃帝穎在臉書PO文表示，徐巧芯「比中指」、違停又嗆基層警員「不差900塊、再回去講」害警員被懲處，還有家族詐騙爭議金流說詞反覆等爭議不斷，但徐巧芯毫不反省，甚至狂嗆罷團「你罷我1個我罷你5個」以維持高聲量，害得國民黨有樣學樣，朱立倫如效法徐巧芯推出「以罷制罷」，徐巧芯簡直是滅黨師太。

    黃帝穎指出，朱立倫「以罷制罷」及徐巧芯「你罷我一個我罷你五個」，因為藍委毀憲亂政、亂砍預算失去民心，只能鋌而走險抄名冊，全國超過2039死人連署，害慘國民黨16個地方黨部遭搜索、20個黨公職被法院裁定羈押。

    黃帝穎續指，國民黨台北市議長兼黨部代理主委戴錫欽說，國民黨對於在這次連署過程中產生疑似「偽造文書」或觸及相關法律問題，當然要深自檢討，且對張克晉或過程中有任何疏失，必須向外界表達歉意，基隆市長謝國樑針對民政處長張淵翔違反「個資法」、「偽造文書」表示「尊重檢方辦案」，更在市議會公開道歉。

    黃帝穎直言，國民黨北市議長戴錫欽及基隆市長謝國樑都知道「偽造文書」是犯罪，有錯就該道歉，符合正常人價值觀，但也等於代替朱立倫「以罷制罷」及徐巧芯「你罷我1個我罷你5個」衍生的偽造文書犯罪，向社會道歉。

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