陳婉真病逝泰國！生前罹三陰性乳癌、肺癌 堅強抗病魔

前立委陳婉真傳出今日在泰國病逝。（資料照）

2025/06/11 10:01

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〔記者顏宏駿／彰化報導〕前立委陳婉真驚傳今天（11日）在泰國過世，令好友相當震驚。陳婉真一生對抗國民黨，生命最後選擇到泰國默默抗癌，從不讓外人知道。

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陳婉真一生從事台獨運動，擔任過立委、南投縣府社會局長、彰化縣府新聞處長、民報社長，她前夫是民進黨大老張維嘉。好友江仲驊轉述，陳婉真10年前就罹患乳癌，她很堅強，從來不告訴別人，獨自接受化療，4年前確診最惡性的「三陰性乳癌」，一般殘餘壽命不會超過2年。

江仲驊表示，最艱難的是這2年，陳婉真身體罹癌仍一如以往，持續寫稿、健身，每天爬山健走。但惡性的乳癌經過化療，持續復發。後來在好友前立委蔡啟芳介紹幫助下，到泰國清邁接某博士的細胞療法。試圖透過提煉過傳統的泰國草藥，將癌細胞的毒經過皮膚表面逼出體外。原經過醫師診斷，癌細胞確有減少，但這兩年不幸擴散至肺癌，她本身沒注意到肺積水的問題。

江仲驊表示，兩個多禮拜前，陳婉真跟蔡啟芳一起去清邁，原打算一個月沒治療好，不回來，但這趟去已經需要氧氣機了。幾天前她肺炎發作住院，2天前已沒什麼力氣講話，從此肺炎的病情急速惡化，昨晚就失去意識了。

好友說，陳婉真打過人生美好的好幾仗，她不妥協執著的個性也可能得罪了幾位好友，願大家放下，獨立建國路上，她的貢獻值得大家肯定。她不僅是台獨戰士，也是抗癌鬥士，沒有人知道她抗癌遭遇的一切，她不願被癌症打倒，一直承受痛苦努力抗癌。

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