被控索資「佛地魔」 簡舒培曝2案例：國民黨開始抹黑

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/06/11 10:06

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培辦公室被爆料有員工3月違規被開單後，兩天內向警局索資5件、整個月索資10件，引發基層員警反彈，並指她被公務員稱為索資「佛地魔」；簡舒培表示，自擔任議員後，索資頻率沒有變過，甚至柯市府時期更多。對於3月的違規早已繳罰單，卻在現在被爆料，她認為是因為罷免將進入第三階段，國民黨懼怕他的戰力，開始抹黑。

簡舒培指出，辦公室同仁在今年3月5日騎車違規被警察開單，並非違停被開單，因為開單5天才能繳費，因此辦公室在3月9日至3月13日員工旅遊出國，同仁回國後於3月16日繳清罰單，絕無外界所傳向警察局施壓。警分局出面澄清說未被施壓，警方依法告發，並尊重議員監督權。簡舒培表示，3月的違規罰單早繳了，現在才被爆料，是因為罷免將進入第三階段，國民黨懼怕她的戰力，開始抹黑。

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簡舒培指出，有心人士只統計民進黨議員的索資數量，對國民黨議員視而不見；實際上，台北市議會以大量索資干預個案的議員是涉台智光案的陳重文。若以爆料者所言，以調閱資料年份看，超過警局負擔就是施壓的話，國民黨籍議員柳采葳，為了捍衛黃呂錦茹，在4月25日二度開羈押庭當天，向警察局調閱北檢周邊30年陳抗資料。

她進一步指出，雙北花了18億舉辦的世壯運，5月30日閉幕式播出玖壹壹的《世界都看見》，歌詞「我台灣來欸」被消音，雙北市至今無人承認誰決定改詞。她連續向台北市政府調閱48件有關世壯運的索資，市府至今都選擇性回復，連閉幕式辦理的會議紀錄都不肯提供。

她表示，議員索資是為了解台北市政府施政有無紕漏，依職權循正當管道向市府調閱資料，自擔任議員後，索資頻率沒有變過，甚至柯市府時期還更多。對自己被北市府公務員稱為索資「佛地魔」，「我感到與有榮焉」，代表監督市府的努力有目共睹。但她強調，沒有為了任何同仁的個案向市府惡意索資或關說，未來會繼續擔任監督台北市政的「佛地魔」，也要奉勸台北市長蔣萬安，不要為了護航國民黨立委成為政治打手。

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