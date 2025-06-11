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    藍白強過軍人加薪案 顧立雄：恐排擠軍事投資等其他預算

    顧立雄立法院受訪。（記者羅沛德攝）

    顧立雄立法院受訪。（記者羅沛德攝）

    2025/06/11 10:26

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院國民黨團與民眾黨團昨日強渡關山，修正「軍人待遇條例」第5條，條文納入「志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元」。國防部長顧立雄今（11）日表示，相關預算大幅增加，可能會排擠作業維持費、軍事投資等其他預算。

    顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，國軍弟兄都很辛苦，他們都希望適度調整待遇，事實上在今年4月1日也已經奉總統指示，調升志願役與戰鬥部隊的加給，6月1日也提升網路戰加給，之後還有電偵跟戰航管的加給也會陸續實施。

    顧立雄說，懇請立法院在大幅增加歲出預算的同時，能夠事先與行政院與國防部等行政部門商量、審慎研議，因為相關預算大幅增加，可能會排擠其他作業維持費、軍事投資等預算。

    顧立雄表示，他們內部討論都會兼顧各項加給之間的衡平，並審慎研議資金來源，目前國防預算有三大塊，分別為作業維持費、軍事投資、人員維持費；國防部也希望遵守財政紀律法與預算法相關規定，說明資金來源，並且避免排擠其他也很重要的作業維持費與軍事投資預算，同時也兼顧國家施政的整體性。

    至於第二波加給是否會因法案三讀受到衝擊，顧立雄說，還在送行政院審議當中，還沒有進一步通知，等行政院審議結果。

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