四叉貓揪林岳龍戴「女性識別證」看球賽 又爆曾說「搞台獨沒好下場」

四叉貓PO出照片，指出林岳龍過去看12強棒球賽時，疑似戴著女性識別證。（圖擷取自 臉書）

2025/06/11 11:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，昨天針對林男等人發動搜索約談，檢察官訊後今天清晨諭令林男以10萬元交保，並限制出境、出海。對此PTT網路紅人「四叉貓」翻出，2024年11月13日林岳龍曾到台北大巨蛋看「12強」棒球賽，配戴的識別證上竟是女性照片。

台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等4名助理遭中共吸收洩漏機密，昨天起訴；檢調又獲報，國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍、國民黨基隆市議員藍敏煌助理王凱民也涉嫌違反國安法，昨搜索、約談，今凌晨1時許諭令林岳龍10萬元交保並限制出境出海，王凱民請回；另一名被告前總統府參議、民進黨社會運動部前主任郭文彬也被約談，今晨訊後已請回。

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四叉貓今日在臉書PO出1張照片，可以看到林岳龍與羅智強等藍營人士在小巨蛋看棒球，仔細一看會發現林岳龍脖子上掛的識別證疑似非林岳龍本人的照片，看起來是名女性的照片，四叉貓在貼文中表示「2024年11月13日，林岳龍去台北大巨蛋看棒球時，是使用誰（某個女性）的識別證？」

四叉貓在另一篇貼文PO出疑似林岳龍2010年11月25日的臉書一則貼文截圖，可以看到貼文者分享「聽聽朱鎔基總理當年對台獨分子的警告，這是對台獨分子的最有力警告」，貼文者說「搞台獨沒好下場啊」、「我們相信台灣同胞會做出明智的歷史決策！台灣同胞，你們要警惕啊！」

網友們看到貼文後紛紛留言「中國間諜網整個都要出來了，美國CIA聯合出手」、「工作人員都沒在看？」、「這些說民進黨養共諜的人死去哪裡了啊？」、「誰跟匪諜嫌疑犯同框？」

四叉貓挖出疑似林岳龍過去臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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