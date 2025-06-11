吳靜怡踢館徐巧芯寡不敵眾 矢板明夫：忽略了大罷免的本質

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/06/11 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免即將進入第3階段投票，媒體人吳靜怡近日出席國民黨立委徐巧芯舉辦的反罷免活動，在與徐巧芯辯論時卻稱「我從來沒有說徐巧芯不適任」，引發外界議論。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，他認為，吳靜怡在論述上之所以吃虧，是因為忽略了這場大罷免的本質。這次大罷免的論述，應該討論大是大非，而不是攻擊個別立委的小奸小惡。

矢板明夫在臉書PO文表示，前幾天，網紅吳靜怡前往立委徐巧芯主辦的說明會上，對徐的工作表現提出了質疑，與徐展開了激烈的辯論。但是寡不敵眾，在言辭上遭遇徐巧芯等人的強烈反擊，事後，眾多支持徐的藍營自媒體高呼「贏了一局」。

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矢板明夫指出，他認為，吳靜怡在論述上之所以吃虧，是因為忽略了這場大罷免的本質。眾多選民之所以走上街頭支持大罷免，是出於對台灣未來的擔心，而非對個別立委表現不佳的不滿。因此，這次大罷免的論述，應該討論大是大非，而不是攻擊個別立委的小奸小惡。

矢板明夫續指，實際上，「罷免」是一種對政客施以「死刑」，真正的指控並不僅是因為表現不佳，而是基於其可能犯下的政治「死罪」，例如「通敵賣國」。在當前台灣面對中共壓力的局勢下，這樣的論述非常重要，正如曹興誠董事長所指出的，去年以來，許多立委似乎已經成為傅崐萁的追隨者，他們的行為不僅是為了個人的政治利益，更明顯是在為中共的利益服務。傅崐萁的政治意圖令台灣民眾感到憤怒和不安。藍白立委的種種行為，例如縮短中配入籍年限、削減國防預算，實際上是在助長中共的統戰、直接削弱台灣的自主防衛能力，讓人不禁要懷疑這些立委已經背叛了選民的付託。

矢板明夫分析，更重要的是，這場大罷免運動具有重要的國際意義。有中共大外宣稱，支持賴總統兩岸互不隸屬政策的台灣人僅有四成，而主張與中共統一的則多達六成。這一不實宣傳可能會嚴重影響美國及其他自由國家對台灣的信任與支持。因此，透過大罷免運動，可以向世界充分展現，多數台灣民眾是渴望自主、可望獨立的，不願被中共集權統治的。

矢板明夫直言，綜上所述，大罷免運動的論述，應該集中於抗共保台的核心主題。當每位選民都能夠清楚認識到大罷免的真正意圖，並能夠有效參與到這一運動中時，或許才能真正捍衛台灣的民主價值。

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