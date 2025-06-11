國民黨北市黨部發言人林岳龍涉共諜案 林楚茵喊話黃國昌「連連看」

立委林楚茵。（資料照）

2025/06/11 10:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，昨天針對林男等人發動搜索約談，檢察官訊後今天清晨諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。對此民進黨立委林楚茵表示，「國民黨膽大包天、窩藏共匪在身邊，最熱衷連連看的黃國昌怎麼噤聲了？還是白裏透紅才是民眾黨真正的顏色？」

林楚茵在臉書PO文表示，國民黨迴力鏢來得又猛又快，「國民黨北市黨部發言人」林岳龍被檢調查出是共諜成員，疑似接受對岸指示從事統戰宣傳！林岳龍臉書全是穿著「王鴻薇服務團隊背心」，到處出席會勘、送車、里民活動的照片，王鴻薇滿嘴「小心！匪諜就在你身邊」，真的一語成讖，就在王鴻薇身邊啊！

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林楚茵指出，王鴻薇整天罵別人紅，結果自己深養共諜，到事發前，林岳龍還黏緊王鴻薇協助宣傳反罷免活動，王鴻薇現在怎麼解釋？套句王鴻薇的話，現在急著切割難道是要護航「更大尾」的？還是說「親共」的國民黨不存在「清共」的問題，從上到下都是中共在台協力者？

林楚茵續指，大家一起連連看，「紅色發言人」連到哪些紅統立委？林岳龍案有三間國民黨國會辦公室淪陷，除了王鴻薇，也曾擔任許宇甄、林倩綺國會助理！林岳龍以發言人身分跟徐巧芯在北檢合照，與羅智強、廖偉翔看棒球，跟蔣萬安同台，國民黨根本全黨膽大包天、窩藏共匪在身邊。

林楚茵直言，最熱衷連連看的黃國昌怎麼噤聲了？還是白裏透紅才是民眾黨真正的顏色？

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