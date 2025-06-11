確定了！馬英九6/14啟程赴中出席「海峽論壇」

前總統馬英九決定出席在中國福建省舉辦的海峽論壇。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/06/11 09:26

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九14日至27日將率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，出席在福建省廈門市舉辦的第17屆「海峽論壇」，並參加甘肅省敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，帶台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11）日上午發布新聞稿指出，馬英九此行是應中國方面邀請出席「海峽論壇」，也將率領「大九學堂」青年學子出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」，祭祀中華民族共同敬仰的人文始祖伏羲氏。他指出，去年馬英九率「大九學堂」學子參加軒轅黃帝祭祀典禮，在莊嚴肅穆的氣氛下，讓年輕同學們深刻體會何謂「炎黃子孫」，有同學形容是「感受到靈魂巨大震撼」，足見中華文化源遠流長，是兩岸同胞共同的DNA。

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蕭旭岑還說，此行除馬英九與台灣學生外，他與馬辦主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄也將隨行。

蕭旭岑強調，兩岸情勢目前是前所未有地嚴峻，但情勢越是嚴峻，越有交流的必要，尤其在美國總統川普祭出關稅戰後，全球局勢丕變，兩岸關係和平穩定更顯重要，馬英九願以實際行動，盡其所能推展兩岸交流，建造兩岸和平的橋樑，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑指出，馬英九一向強調青年是兩岸的未來，兩岸青年交流越多，兩岸未來才有希望，因此過去兩年3度親率台灣學子訪問對岸，並兩度邀請中國高校師生團訪台，就是要讓兩岸各界知道，兩岸民間交流非常熱絡，兩岸青年也熱情互動，這對化解兩岸之間的敵意非常重要，也是用實際行動向世界輿論傳達，台灣還是有願意兩岸交流的聲音，兩岸和平還是有希望的。

蕭旭岑還說，馬英九基金會雖是民間單位，但非常願意協助政府推展兩岸交流，作為政府的助力，期望能讓兩岸交流不要中斷，在馬英九率領下持續推動兩岸青年互訪，透過民間交流，降低兩岸誤解，這不僅符合台灣民眾的利益與福祉，也對兩岸和平與世界區域穩定有所貢獻，馬英九深信這是台灣的主流民意，也是台灣人最大的利益所在。

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