館長稱中國不禁翻牆？ 許淑華舉例：河北工程師被罰440萬

台北市議員許淑華指出，中共統戰手段多元而全面，更是不分黨派全面滲透台灣。（記者何玉華攝）

2025/06/11 09:38

〔記者何玉華／台北報導〕網紅「館長」陳之漢昨（10）日搭機赴中國，受訪稱「中國不禁止『翻牆』（上網），只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，預告要在中國直播分享真實情況打臉民進黨。民進黨台北市議員許淑華說，陳之漢是在幫中國傳遞「言論自由被限制，沒這麼嚴重，只要付錢就能解決」的訊息，但使用VPN的「翻牆行為」仍可能觸犯中國法令，面臨高額罰款，她舉實例指河北一名工程師就是因為用了VPN損失將近440萬元。

許淑華指出，陳之漢說要到中國開直播，分享中國的真實情況來打臉民進黨，「中共沒有禁止翻牆，『只是要多付VPN費用』」，其實使用VPN的「翻牆行為」可能觸犯《中國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》中，任何單位和個人，都不得自行使用其他管道進行國際聯網的規範，2023年中國河北一名工程師，因為使用VPN，損失將新台幣近440萬元。

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許淑華表示，陳之漢的話讓人感到非常荒唐，也顛覆一般人對中國的普遍認知。她認為，這件事中共一定事先知情，所有的發言，絕對是事先安排好的，在中共允許下，向媒體放出的消息。而中共的目的就是要輕描淡寫政府控制言論自由這件事，洗腦台灣人中共封鎖網路沒這麼嚴重。此外，這也跟國民黨部分人士批評「民進黨是綠共」、「賴清德搞獨裁」的手法非常類似。

許淑華說，顛覆台灣人既有的價值與認知，也是破壞台灣社會的民主價值韌性。中共用具有網路影響力的網紅，鍾明軒也是很好的案例，先前立場沒這麼親中，現在卻反過來大力稱讚中國，試圖影響台灣人對中國的認知，用反轉的後座力，來有效提升對中的好感度。中共統戰手段多元而全面，更是不分黨派全面滲透台灣，民眾要隨時保持警覺，釐清統戰手法。

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