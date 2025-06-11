館長稱台灣奶茶1杯要800 網諷：怎麼不說說割韭菜便當

網紅「館長」陳之漢昨搭機前往上海展開他的「和平大使」之旅，不少網友昨晚在社群熱議其直播內容。有網友質疑「還有開RR（勞斯萊斯）路上遇到館長，來合照的太扯了吧」。（圖擷自threads）

2025/06/11 09:05

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨搭機前往上海展開他的「和平大使」之旅，不少網友熱議其直播內容，也對其宣稱「中國根本沒有禁止翻牆」、「台灣的奶茶1杯要800台幣」等說法啼笑皆非。

網紅「館長」陳之漢過去曾高喊反共，近來立場卻大轉彎，不僅公開讚頌中國政權還嘲諷台灣，昨日他搭機前往中國並在抵達上海後進行直播，引發社群熱議。

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昨晚在PTT、threads上可看到許多鄉民及網友發文討論館長的直播內容，針對館長在桃園機場出境前宣稱「中國根本沒有禁止翻牆」、「只是要多付一個VPN（虛擬私人網路）的費用」，網友除了轉貼中國的規定，也發文照樣造句諷刺館長「公司根本不禁止遲到，他們只是會扣全勤。專制政府根本不限制言論，你可以自由發言，只要講的每句都通過審查」。

媒體先前報導也曾指出，中共當局明文禁止「翻牆」，2017年在廣西曾有吳姓男子因在網路販售VPN服務，被當局認定未經許可、不法獲利129萬（約新台幣537萬），在被當地法院審後判處5年6月徒刑，併罰金50萬（約新台幣208萬）。2023年在河北省也曾有一名馬姓程式設計師利用VPN翻牆接案工作，接案賺得的人民幣106萬（約新台幣441萬）也被認定「不法收入」，全數遭到沒收。對此網友也留言直呼「無知的人才會說中國不禁止翻牆」。

針對館長在上海直播時宣稱「台灣的奶茶一杯要800台幣」，網友也紛紛留言諷刺「一杯八百是哪一家？造謠真的張口就來欸！」、「館長喝的奶茶應該是去喜馬拉雅山採的茶葉」、「人家說均價，你給我拿台灣最貴的來當均價」、「開始用話劇社的演技，讚頌中國的飲料店」，有網友更諷刺「阿館怎麼不說說割韭菜便當（館長先前曾推出一個要價220元的便當）」、「台灣最好賺的網紅是誰、每天開直播罵政府罵民進黨就有中共抖內，罵越兇，抖內越多」。

也有網友敲碗詢問「想知道800是哪一家，黃金奶茶嗎」，有其他網友則解答是在國父紀念館附近的某間店家。

針對館長在直播過程持續有中國人找他合照，鄉民也紛紛留言質疑「吹的有點尷尬」、「都臨演啦」、「還有開RR（勞斯萊斯）路上遇到館長，來合照的太扯了吧」、「每一個都演得好像路人」、「臨演還能開勞斯萊斯厲害了」、「笑死，整個行程都套路，旁邊不知道多少人在看，誰敢來搗亂？」、

對於館長也巧遇有穿著KP服裝的中國人找他合照，網友也質疑「認真覺得是擺拍。」、「他為什麼要感動？那件衣服是他賣的嗎？」、「這樣不更證實柯粉多親中嗎？」、「中國人連自己國家的政治人物都不敢公開談論，不太可能會有人穿著一件中華民國的總統候選人的服裝走在街上」。

也有網友發文直言「館長在中國的直播，怎麼拍都拍不出來的是：民主、自由、人權。因為中國，沒有這三個東西。」

網紅「館長」陳之漢昨搭機前往上海展開他的「和平大使」之旅，不少網友昨晚在社群熱議其直播內容。對於館長也巧遇有穿著KP服裝的中國人找他合照，網友也質疑「認真覺得是擺拍。」（圖擷自threads）

網紅「館長」陳之漢昨搭機前往上海展開他的「和平大使」之旅，昨晚在PTT、threads上可看到許多鄉民及網友發文討論館長的直播內容。（圖擷自PTT）

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