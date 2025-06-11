遭中國策動大量攻擊抹黑 沈伯洋：最常把沒說的話硬塞到我嘴裡

民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定媒體攻擊，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，今晨沈伯洋於臉書發文直言，他最常遇到的攻擊方式，就是把他沒說的話，硬塞到他嘴裡。（資料照）

2025/06/11 07:48

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定媒體攻擊，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，沈伯洋今晨於臉書發文直言，他最常遇到的攻擊方式，就是把他沒說的話，硬塞到他嘴裡。他除了發文舉例也直言，「他們不是不了解我說什麼，而是怕大家聽懂我在說什麼」、「可惜的是，大家越來越不會被騙了，中國和紅媒免費幫台灣人訓練媒體識讀」。

沈伯洋近日頻遭中國官媒、特定媒體攻擊，我國安單位掌握，中國國安部策動官宣與在台協力輿論攻擊，截至10日為止，中國中央、地方超過10個媒體集團及周邊官方社群，總共發布逾150則報導，傳散抹黑敘事。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋今晨近4點於臉書發文指出，他最常遇到的攻擊方式，就是把他沒說的話，硬塞到他嘴裡。對此沈伯洋舉例，「我說：『中國認知作戰的重點是操作社會矛盾。』他們就說：『沈伯洋說，批評民進黨就是認知作戰。』——我根本沒說過這句話」、「馬龍事件，我受訪說：『對中國來說，交流就是統戰，所以我們交流要做好風險控管。』他們當天就抹黑就說：『沈伯洋說，交流就是中共同路人。』——我也從來沒說過這種話」、「我在專訪說：『立法委員風險高，赴中應控管。』他們當天就馬上抹黑說：『沈伯洋說要監控所有中配。』——我還是沒說過（這到底怎麼延伸的？）」

沈伯洋直言，他們不是不了解我說什麼，而是怕大家聽懂我在說什麼。極盡對我的抹黑，在立法院儘量阻止我發言，而我發言就盡快做圖曲解。

不過沈伯洋也表示，「可惜的是，大家越來越不會被騙了，中國和紅媒免費幫台灣人訓練媒體識讀，你們那麼怕黑熊介紹認知作戰手法，結果一直出題目給我們練習，只要我不倒，台灣人就可以一直變強喔」。他也諷刺「差不多可以給我們練習抹黃或者假影片囉」。

沈伯洋也提到，當然還是有些人會被騙，拿一些搞錯的新聞截圖來貼（即使媒體都已經更正報導了）。對此他也直言「我FB留言鎖追蹤，大家可以移駕去threads看，有多少人被這些爛謠言影響，然後說我雙標」，並強調「我的立場從來沒變過」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法