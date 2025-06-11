藍營助理涉共諜、海峽論壇邀馬英九 溫朗東：真面目紛紛現形

國民黨台北市黨部發言人林岳龍，檢調懷疑他疑似利用助理身分刺探蒐集立院機敏資料，趁往來兩岸傳遞訊息給對岸人士。（資料照）

2025/06/11 07:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦共諜案，昨日檢調搜索國民黨台北市黨部發言人、國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍，及基隆市議員藍敏煌的助理王凱民住處及辦公室，名嘴溫朗東發文指出，「藍營已經露出被中國控制的真面目」，並列舉近期陸續發生的一些政治事件，直言「天佑台灣，大罷免前，藍營真面目紛紛現形」。

溫朗東在社群發文整理近期的一些政治事件，並稱「藍營已經露出被中國控制的真面目」。他表示王鴻薇前助理林岳龍（任職到去年1月底）因涉入共諜案被檢調搜索。有周刊報導指出，林岳龍利用國會助理身分，3年來利用調閱資料的方式，將機敏資料交付中共。且林岳龍還身兼多位藍營民代的網軍頭，於昨晚移送複訊。

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溫朗東也引述媒體報導指出，中國以「馬習三會」為誘因，吸引前總統馬英九參加本月中旬的海峽論壇，「藍委想要馬英九演一下低調，卻擋也擋不住」。

他也提到，國安單位掌握，攻擊沈伯洋的指示來自於中國國安部，藍營集體聽命，圍剿沈伯洋。

溫朗東也指出，自稱「黨外在野大聯盟」的親中派，馬英九時期官員、學者、網紅大集結，瞄準罷藍委後的補選。

「天佑台灣，大罷免前，藍營真面目紛紛現形。」溫朗東在文末直言。

對此網友也紛紛留言熱議「可見中共是對所有可以接觸到的目標都會想盡辦法滲透」、「後面肯定有大咖，等待中」、「國眾黨在立院的表現早就讓人懷疑，他們目標一致要搗亂台灣，中共同路人無誤」、「還會被安插共諜喔，可見藍白也不被老共信任吼」。

有些網友更直言「這些人連中華民國派的正藍軍都覺得丟臉」、「他的老闆們是不知情還是默許呢」、「助理可以調閱機敏資料不用經過立委本人簽字嗎？」

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