藍營首長、政要推辭海峽論壇原因曝！ 周軒：誰說大罷免沒用？

前總統馬英九。（資料照）

2025/06/11 00:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦宣布海峽論壇將於15日在福建舉辦，據悉國民黨籍縣市首長沒有人申請要去，讓中共當局非常著急，力邀前總統馬英九參加，還拋出可以在北京「討論馬習三會」。對此，政治工作者10日深夜引述媒體消息指出，藍營地方首長之所以不敢參加海峽論壇，是因為怕自家立委的大罷免危機進一步升溫，「誰說大罷免沒有用，現在看起來，非常的有效」。

周軒10日深夜分享《上報》的報導內容，整理出重點，「國台辦宣布，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，並於15日舉行論壇大會。然而據知情人士透露，儘管會議日程將屆，目前仍沒有台灣藍營縣市首長申請赴中出席。藍營消息指出，截至目前為止，長期與對岸關係佳的藍營縣市長，對海峽論壇的邀約一律推稱有事『不克出席』，甚至長期往來兩岸、負責與對岸溝通的國民黨副主席夏立言，也在5月向中方表示『不便出席海峽論壇』。」

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「藍營兩岸人士透露，藍營政要及地方首長之所以對本屆海峽論壇避之唯恐不及，主要原因還是導因於大罷免的源頭，正是台灣民間社會對藍營一向有親中的印象。為了避免替大罷免添柴火，國民黨不但區域立委必須與對岸政治活動保持距離，以守住選區為優先考量，不分區立委也以各種理由推辭；藍營也要求選區內輔選幹部、縣市議員、鄉鎮代表避免前往，留下來為大罷免固樁。」

周軒直言，目前看來國民黨的人確實有在急，擔憂罷免情勢會越來越不利，「誰說大罷免沒有用，現在看起來，非常的有效。」至於外傳中方力邀馬英九參加，馬英九基金會執行長蕭旭岑10日上午雖稱「前沒有訊息，有消息會主動對外公布」，但知情人士向《上報》透露，馬英九基本上已同意出席，儘管國民黨中央透過中間人不斷勸阻馬英九，仍無法改變其心意。

馬英九執意訪中讓藍營非常不滿，認為馬英九只顧自己，「據透露，國民黨決定，一旦馬英九正式公開訪中計劃，將要求馬辦方面說明此一行程『只代表馬英九』，並不代表國民黨、其他民代或團體。」

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