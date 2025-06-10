罷免黃建賓通過二階審查 罷團振奮：號召縣民下架舔共賣台立委

台東挫賓行動領銜人洪銓政。（記者黃明堂攝）

2025/06/10 23:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓團隊10日深夜在臉書貼文表示，接獲通知，黃建賓立委罷免案二階通過，近日會收到正式公文。罷團領銜人洪銓政指出，將號召覺醒的台東縣民下架舔共立委，副領銜人陳家彬也說，戰勝這一戰，我們將送走一位不做事只會舔共賣台的立委。。

洪銓政指出，作為罷免黃建賓的領銜人，向每一位站出來的台東縣民，深深致敬與感謝，人民的覺醒才是守護民主最大的力量，你們的簽名，讓罷免黃建賓第二階段正式過關；你們的覺醒，讓這場行動不再只是可能，而是必然。

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洪說，近期有許多人受邀參加所謂的縣政說明會，而實際上是黃建賓的見面會，透過風電的假議題扇動民眾投不同意罷免票，在此挫賓小組譴責黃建賓立委忽視民意企圖用謊言掩蓋他親共賣台的一切行為，刪除凍結中央預算又指責中央刪除地方25%補助，是非顛倒愚弄人民，我們將號召覺醒的台東縣民下架舔共立委！這不是警告，這是行動。這不是喊話，這是公開宣戰！

副領銜人陳家彬說，「二階段已過，我們只差一步，第三階段罷免投票，要突破至少要有2萬9千有效同意票才會通過！黃建賓立委一直以來靠冷漠求生存，近期也密集舉辦座談滲入社團要求民眾投下不同意罷免票，甚至不受公評的大動作提告罷團企圖壓制人民的聲音，我們只能靠「全民出手」來守護台灣的民主，！這一戰沒有局外人，這不是選舉，是我們保國護台的一戰。戰勝這一戰，我們將送走一位不做事只會舔共賣台的立委」。

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