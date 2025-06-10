你沒聽錯！ 館長上海直播喊「兩岸同胞」：希望大家來中國多看看

館長夜遊上海。（圖翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

2025/06/10 23:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日從桃園機場出發到中國上海，一下機直播就大讚浦東機場環境整潔，沿途看到什麼街景就稱讚，還稱中國「其實很開放」。館長一行人到下榻飯店後斷播，稍事休息後又開起直播「夜遊上海」，到當地一間串烤店用餐，館長再次大力吹捧中國，還說「希望大家來（中國）玩」，不要聽民進黨的謊言。

過去高喊反共的館長，上月突宣布要前進中國，引發熱議，本月10日果真出發展開6天中國行，宣稱要「全程開著直播」，證明「沒人給我錢，沒有官員會把我押走」。晚間館長抵達上海浦東機場，下機後接受隨行台灣媒體訪問時，批綠營多年來的選舉策略都是塑造中國帶來的威脅與恐懼來讓他們有票，強調自己此行到中國是為了戳破民進黨的謊言，「我是希望兩岸可以交流和平，多多來，所以我先來，然後我來做給大家看，你看我以前罵最兇的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒問題。」

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隨後館長一行人搭遊覽車到下榻飯店，就在其YT頻道開起直播，沿路看到什麼街景就稱讚什麼，包括中國人很友善、交通有秩序、基礎建設好等等，還提到有一個到中國工作多年的台灣人跟他說現在中國一線城市邁向國際化，比台灣好太多，這一趟行程他就來看看多進步，來體驗一下。館長還稱，自己在機場就開了直播，一路下來沒有人上前關切，所以大家不用想那麼多，現在中國非常開放。

不過說要「全程直播」的館長，到了下榻飯店後就說要斷播，先完成櫃台報到。休息一個多小時後，館長再次開啟直播說要夜遊上海，隨行記者問了館長飯店房間如何，館長回應：「還OK，沒有很大啦，我就是這次故意用一般台灣朋友可以過來旅遊的方式呈現給大家看，就是希望大家來啦！希望大家來，你看我都來了，那大家都來嘛！不要聽那什麼垃圾電視台，不要聽民進黨在那邊講幹話，你們就自己來看嘛！看這邊是不是很可怕，看看人家這邊什麼水準，你自己來看就好了。」

直播過程中有疑似中網友（使用簡體字）質疑館長只會去「樣板城市」，拍攝中國光鮮亮麗的一面，館長相當不悅地對鏡頭說：「你改天來台灣，我就帶你去看貧民窟，帶你去看最糟糕的地方，就帶你去看個5天，然後你就可以滾回去了。不帶你看101，不帶你看高樓大廈，不帶你去看我們這些商場、商城，不帶你去吃好吃的，我就專門帶你去看那些乞丐！在講什麼啊，瘋了是吧，X你X咧，什麼樣都有人要在那邊講，X你X你們這些人！真是白癡！所以你去沖繩玩都去哪裡？去撿破爛？不去他們熱鬧的地方？」

之後館長一行人到當地一間連鎖串烤店用餐，有不少人找館長合照，館長也與串烤店老闆稱兄道弟起來，大讚中國食物好吃，老闆則請館長喝中國知名的「茅台酒」，歡迎館長到中國來，館長則舉杯致意，搭著老闆的肩說「也歡迎所有的，不管兩岸的同胞、大陸的朋友要來挺這家店，吃一下，東西好吃」，老闆則稱希望能把他的串烤店開到台灣，館長稱「希望你趕快來」。

館長與上海串烤店老闆稱兄道弟，還說希望「兩岸同胞」去支持該店。（圖翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

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