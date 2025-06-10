館長稱中國沒禁翻牆惹議 許淑華分析此行統戰3大重點！

館長前往中國。（記者朱沛雄攝）

2025/06/10 23:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日下午搭機前往中國展開6天直播行，出發前脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發網路熱議。對此，民進黨台北市議員許淑華直言，館長的發言一定都是事先安排好的，目的是要洗腦台灣人：其實中共封鎖網路好像沒這麼嚴重。

館長10日下午從桃園機場出發前往上海，出境前受訪時脫口稱：「根據我的了解，中國根本不禁止翻牆。長期以來台灣網路都在說，他們禁止翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用」。此話一出隨即引發大批網友砲轟，還掀起「照樣造句」潮，例如「台灣沒有禁止闖紅燈，只是要多付罰款」、「中國也沒有禁止罵習近平，只是會被消失而已」等，狠狠吐槽館長發言。

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而館長10日晚間抵達上海後就開起直播，重申中國沒有人在理會直播內容是什麼，大家不用想那麼多，現在中國非常開放。一行人搭遊覽車到下榻飯店的路上，館長也沿途稱讚中國人很友善、交通有秩序、基礎建設好等等。他還強調，此行到中國是為了戳破民進黨的謊言，中國並沒有像民進黨說的那麼可怕。

對此，許淑華在臉書發文指出，「館長正幫中共傳遞一個訊息：言論自由被限制，沒這麼嚴重，只要付錢就能解決。館長語出驚人說『其實中共沒有禁止翻牆，只是要多付VPN費用』，我相信這句話讓很多台灣人感到非常荒唐，顛覆一般人對中國的普遍認知。」

「其實今天館長的事件，是中共統戰的計畫策略之一，我要向大家分析三大重點。重點一，館長要去中國開直播，中共一定事先知情，他今天的發言，絕對是事先安排好的，在中共允許下，向媒體放出的消息；重點二，中共的目的，就是要把中國政府控制言論自由這件事，輕描淡寫，來洗腦台灣人其實中共封鎖網路，好像沒這麼嚴重；這也跟國民黨部分人士，在批評『民進黨是綠共』、『賴清德搞獨裁』的手法非常類似。顛覆台灣人既有的價值與認知，也是正破壞台灣社會的民主價值韌性。」

許淑華直言，「中共用具有網路影響力的網紅，鍾明軒也是很好的案例，先前立場沒這麼親中，現在卻反過來大力稱讚中國，試圖影響台灣人對中國的認知，用反轉的後座力，來有效提升對中的好感度。其實，使用VPN的『翻牆行為』，可能觸犯《中國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》中，任何單位和個人，都不得自行使用其他管道進行國際聯網的規範。2023年在中國河北，曾有一名工程師，因為使用VPN，導致損失將近440萬新台幣。」

「特別提醒館長請先釐清法規，不要隨意使用VPN，不但可能觸法，更會遭到高額的裁罰！中共統戰手段更多元，更全面，更是不分黨派全面滲透台灣。隨時保持警覺，釐清統戰手法，就是保護我們最好的方法！」

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