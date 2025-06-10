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    小編林岳龍涉共諜案 國民黨議員王欣儀發3點聲明

    助理林岳龍涉共諜案，台北市議員王欣儀發布3點聲明。（資料照）

    助理林岳龍涉共諜案，台北市議員王欣儀發布3點聲明。（資料照）

    2025/06/10 22:04

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍涉共諜案，王欣儀今晚（10日）緊急發布3點聲明回應，強調林岳龍未使用研究室辦公桌、置物櫃，調查局人員今天前來研究室，僅為確認林岳龍是否在研究室上班，確認沒有後就離去，並無「搜索」辦公室情事。

    調查局人員今天下午帶著林岳龍到王欣儀研究室，了解他的工作範圍，但他在議員辦公室沒有辦公座位，也沒有電腦，辦案人員詢問約辦公室人員約10分鐘後，即帶林岳龍離開，並沒有從辦公室帶走任何東西。

    王欣儀晚間發布3點聲明指出，林岳龍是今年1月才掛入研究室聘用兼職時薪小編之一，平時協助部分社群經營基本工作，而其並未在研究室內上班辦公，並非正職助理，研究室內也無其辦公桌、置物櫃等，也未曾使用過研究室電腦，亦未接觸任何公務文件或資料。

    聲明也指，今日調查局人員帶林岳龍進入研究室，應是針對立法院相關資料進行查證，王欣儀當時正準備進行總質詢並不在場，據助理轉述，調查人員表示僅是「走個程序」，簡單確認林並未在研究室上班後即離開，未帶走任何東西，因此並無媒體報導的「搜索」辦公室情事。

    王欣儀強調，支持檢調機關秉持公正立場，勿枉勿縱積極偵辦，也會全力配合相關調查，以共同維護國家安全！

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