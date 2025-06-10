藍修法志願役軍人加薪 國防部：應先徵詢行政部門意見

立法院會今三讀通過「軍人待遇條例」修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例增訂第二十七條之二條文草案」。（記者陳逸寬攝）

2025/06/10 21:43

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今（10日）在藍白多數下，三讀通過「軍人待遇條例」第5、第6條修正案，將志願役加給從現行1.3至1.5萬元提升至3萬，並且規定義務役男待遇不得低於法定最低工資。國防部晚間回應表示，樂見官兵待遇提升，然亦希望立法院在通過大幅增加政府歲出預算法案前，應先徵詢行政部門意見、協調可行性財源。

國防部說明，依今日三讀通過之規定，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。依「預算法」第91條及「財政紀律法」第5條規定，立法委員所提法律案，若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源。

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國防部指出，依賴清德總統指導，行政團隊對於國軍的待遇及福利照顧不遺餘力，今年4月大幅提升志願役加給等多項待遇，並已實際發放。

國防部說明，惟國防預算為中央政府總預算的一部分，其能否成長及成長幅度，均受限於政府歲出規模，與重要施政優序。若增加之人事支出編入年度預算，而整體國防預算成長有限，將排擠軍事投資、作業維持等工作。

國防部強調，國後續將在兼顧官兵待遇福利，與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。

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