有罷有保佑!批邱臣遠更無民意基礎 林志潔號召大家同意罷免

新竹市雙罷免總部發言人林志潔指出，高虹安涉貪停職，代理市長邱臣遠更無民意基礎，號召大家同意罷免，有罷有保佑。（照片取自林志潔臉書）

2025/06/10 23:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨11日將開記者會，主張民進黨在新竹推罷免，為的就是罷免成功後，要由中央指派一個毫無民意基礎者來代理市長。對此，竹市雙罷免總部發言人林志潔說，高虹安涉貪停職，而1年出國7次、放飛自我的代理市長邱臣遠，在新竹有任何民意基礎嗎？竹市每位鄰長和里長，都比邱臣遠更有民意基礎吧！

新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）2階查對預計本週有結果，民進黨也預告14日要在市黨部成立3階罷免總部。高虹安15日也要與民眾黨主席黃國昌合體展開反罷免宣傳，另民眾黨11日也要開記者會。

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林志潔舉例，若一般公司內涉及回扣貪腐、停職靜待調查的經理，可以自稱經理每天出席公司的會議和記者會，可以如此高調擺拍嗎？貪污停職的高虹安，還曾任職科技業，應很清楚，科技從業人員如果違反企業的規定，會遭遇什麼樣的狀況。SOP應該是繳交所有證件資料和檔案，辦理停職手續，回家靜候調查對吧？

難道一個縣市政府首長的法令遵循和自我要求，遠遠不如企業主管嗎？自家每天違法，卻還要去開記者會說一些荒誕的言論，諷民眾黨不要笑死人了，更強調公民團體推動罷免在先，民進黨支持民團的大罷免，如今3階投票將進入最後宣告階段，號召市民看清楚涉貪停職高虹安的無能市政表現，及與暴力討債交好的神隱藍委鄭正鈐真面目，一起投下同意罷免票，讓竹市恢復正常運轉。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔。（記者洪美秀翻攝）

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