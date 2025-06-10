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    北市私幼「差額補助」有年齡限制 詹為元：驟減9成差很大

    台北市議員詹為元就私幼補助議題，質詢市長蔣萬安。（圖取自議會直播）

    台北市議員詹為元就私幼補助議題，質詢市長蔣萬安。（圖取自議會直播）

    2025/06/10 22:29

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後，推動「寶貝我愛你」私幼教育扶助差額補助，2歲至4歲每學期最高補助2萬6000元。市議員詹為元今天在市政總質詢指出，政策方案僅補助2歲至4歲幼兒，唸大班的5歲孩童，倘若家戶所得達70萬元以上，補助僅剩2543元，驟降9成，家長產生剝奪感；蔣萬安回應，會再進行整體評估，聆聽家長心聲，如遇類似狀況，了解能否提供必要協助。

    詹為元表示，4歲適用「寶貝我愛你」方案、5歲適用「祝您好孕」方案，按照規定級距補貼後，每個月負擔費用約差3876元、1年就差4萬6512元，如果5歲沒有轉至公幼就讀，家長便需多支出5萬元，希望市府能夠暫時將5歲也納入「寶貝我愛你」，等到小班、中班的公幼、非營利或公私合營幼兒園數量充足時，補貼政策再退場，或可調整補助金額，縮小落差、減輕家庭經濟負擔。

    教育局回應，補助落差主要是基於財政資源合理分配，北市公立幼兒園已優先保障5歲幼生入學，市府將補助資源投入到2至4歲就讀私幼者，如將「寶貝我愛你」向上延伸至5歲，需考量財政負擔，以及是否排擠其他學前教育資源、設定排富條款等因素，皆尚待評估。此外，該項補助涉及中央一般性補助款的社福預警項目，新增或調升地方補助標準，可能導致中央扣減一般性補助款。

    教育局補充，近年學前教育經費支出，包含補助私幼學費，也投入其他類型教保服務機構設施和設備、公立幼兒園環境改善、準公共幼兒園COPAY（部分負擔、共同支付）薪資提升及營運經費補助方案，弭平公私立幼兒園差距，持續審慎研議，以期能滿足家長及幼兒需求。

    據了解，「寶貝我愛你」方案是針對最近1年綜合所得稅率未達20%，減輕私幼學費壓力，並依就讀私立幼兒園收費差異，提供不同級距補助，最高補助一學期可達2萬6000元；「助您好孕」方案則無排富條款，按家戶年所得，每學期核予2543元至1萬2543元不等。另，中央育兒津貼補助不分年齡，第1胎每月5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元。

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