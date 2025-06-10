藍委前助理林岳龍涉共諜案 辦公室主任爆：能力不佳、常請病假

林岳龍臉書粉專簡介稱是國民黨台北市黨部發言人。（翻攝自臉書）

2025/06/10 21:17

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍，是台大國發所法學博士，曾赴中國任教，目前擔任台北市立大學助教，曾獲新黨推薦參選北市議員，近年先後在國民黨立委林倩綺、王鴻薇、許宇甄等國會辦公室擔任助理，但藍委辦公室今異口同聲指，林岳龍工作能力不佳，常請病假，其能力只能做一些基本的行政事務，一名藍委辦公室主任直言：「很疑惑他有當共諜的能耐嗎？」

對於前助理林岳龍涉入共諜案，立委林倩綺、王鴻薇、許宇甄辦公室今晚都發出聲明，強調支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱，林岳龍任職助理期間未有異樣，工作內容單純，主要為地方行程與服務，期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料。

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林岳龍曾於2023年1月至2024年1月，約1年時間於王鴻薇辦公室任職，同年4月至8月於林倩綺辦公室任職，同年10月至許宇甄辦公室任職，同年底因工作態度及表現不盡理想，未予以續聘。

一名藍委辦公室主任指出，林岳龍身體欠佳，到職以後不時請病假，原以為他以前主要跑地方行程，對立法院的事務不熟悉，但不管是安排他跑地方行程、研究法案、經營臉書等，沒一件做得好，甚至連質詢稿也寫不出來，「我們都被他的高學歷騙了」。

「很懷疑他可以勝任共諜的工作，中共有這麼傻嗎？」這名辦公室主任表示，林岳龍曾在大陸教書，研判可能是那個時間點與對岸建立接觸管道，不過他們辦公室沒有要過國防、兩岸的資料，林岳龍單純就是個無法勝任助理工作的助理，國防預算等資料也不會到他那邊，試用期一到就不續聘，請他離開。

另名藍委辦公室幕僚也說，林岳龍的行為有點怪，但不會想到與國安有關。林岳龍常遲到，臨時請假就醫，老闆都不敢分配工作給他，因為不曉得隔天能否看到人，就算他來了，也無法減少其他同仁的工作負擔，只能做一些基本的協助事項，至於本來正常國會助理該做的事情，「他完全無法做，做不來」。

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