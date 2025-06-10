前助理涉共諜案 藍委林倩綺：未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料

林倩綺辦公室今晚發出聲明，涉案前助理任職期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，對於任何違法洩密行為絕不縱容。（資料照）

2025/06/10 20:32

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦共諜案，今天搜索長期在藍營立委擔任助理、現任國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍，全案朝違反國安法偵辦。林男曾短暫在國民黨立委林倩綺辦公室擔任助理，林倩綺辦公室今晚發出聲明，林男任職期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，對於任何違法洩密行為絕不縱容。對此案發展高度關切，並將持續關注司法調查進度。

林倩綺辦公室聲明，當事人於113年4月至113年8月間曾短暫在辦公室任職，主要擔任立委辦公室媒體助理（小編）處理臉書等事務；期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，亦未接獲立委或任何辦公室同仁之指示或要求。

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聲明指出，辦公室所屬立委是教育及文化委員會成員，其業務範疇專注於教育、文化、藝術、文化創意產業及相關法規之審議，並無涉獵國安事務或機敏情報之授權或需求。

聲明強調，辦公室對於任何違法洩密行為絕不縱容，並一貫要求所有同仁遵守公務員服務法、國家機密保護法及相關規定。凡有失職或違法情事，一律依法查辦、絕不寬貸。

聲明最後表示，辦公室對國家安全高度重視，對於任何可能危及國家利益之行為，必秉持零容忍立場，亦懇請社會大眾及媒體朋友耐心等待司法調查結果。

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