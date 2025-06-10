一下機就開舔！館長抵上海大讚「廁所有門又漂亮」 沿路看啥誇啥

館長一到中國上海就開起直播，最高超過10萬人同時在線觀看。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/10 21:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自詡要到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，今天（10日）下午搭機啟程到上海，晚間順利抵達上海。而館長「不負眾望」，一下機就大讚機場環境，搭遊覽車到下榻飯店時，也是一路上看到出現什麼街景就稱讚什麼，直呼中國一線城市比台灣好太多，民進黨都在造謠抹黑中國。

館長今天前往中國展開6天行程，晚間抵達上海浦東機場，下機後接受隨行台灣媒體訪問時，批綠營多年來的選舉策略都是塑造中國帶來的威脅與恐懼來讓他們有票，強調自己此行到中國是為了戳破民進黨的謊言，「我是希望兩岸可以交流和平，多多來，所以我先來，然後我來做給大家看，你看我以前罵最兇的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒問題。」

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粉專「Mr.柯學先生」稍早轉發一段媒體訪問館長影片，館長驚嘆浦東機場「人多到不行」，還讚「我剛去廁所過了，有門啦！有門！廁所有門，而且廁所超漂亮的。我剛剛看他們廁所有一個阿北在裡面，隨時負責清潔，他們這邊清潔好像蠻要求的……」柯學先生狠酸館長一下機就在舔，「恭喜阿館發現新大陸，上海機場廁所有門！『他們好像對清潔蠻要求的』……廢話！機場欸大哥，救命！」

之後館長在其YT頻道開起直播，最高超過10萬人同時在線觀看，且難得沒有滿口髒話、三字經。在搭遊覽車前往下榻飯店的路上，館長沿路看到什麼街景就稱讚什麼，包括中國人很友善、交通有秩序、基礎建設好等等，路上有隨行記者問到目前為止有覺得中國和台灣哪裡不一樣？館長回應稱「跟台灣無異啊，就沒有……沒有……沒有差別啊，目前為止啦」。

館長還說，自己在機場就開了直播，一路下來沒有人上前關切，所以大家不用想那麼多，現在中國非常開放。他也提到，剛剛他有遇到一個到中國工作多年的台灣人，對方說現在中國一線城市邁向國際化，比台灣好太多，「那我們就看看嘛，來體驗看看」。

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