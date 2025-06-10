花蓮地震避難包「中選會審定罷免案前1天發」 議員爆：消防員幫分裝

花蓮縣長徐榛蔚三月六日開記者會，宣布0403地震要滿週年，縣府花6500萬元買避難包，但卻拖3個月才發，時間已近大罷免公布成案前。（記者花孟璟攝）

2025/06/10 21:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震滿週年前一個月，花蓮縣政府宣布採購13萬組防災避難包發給縣民，無黨籍議員楊華美質詢批評，基層消防抱怨，防災包內容物竟要負責救火救災的消防員幫忙分裝，且3月就公布、發放工作卻拖了3個月，到6月19日才要開記者會宣布發放，議員質疑「時間就這麼剛好」，在中選會審定首波立委罷免案成案前夕？消防局長吳兆遠回應，「消防員只有幫忙搬」，沒有協助分裝，至於發放日是縣府早就規劃好。

中選會即將於20日召開委員，審定31名藍委罷免案二階段查對結果，對外公布。楊華美抨擊，「就這麼巧，發放日就在中選會開會前一天」？縣府3月6日就召開記者會宣布要發，發放工作卻一直拖拖拖。她呼籲，請村里鄰長發放防災包時，避免為特定政治人物宣傳，「防災避難包花的是納稅錢，不是誰給的恩惠」，請村里鄰長避免違法，她也將密切注意後續情況。

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楊華美今天把消防局長吳兆遠叫上質詢台，問「防災包為什麼要叫外勤消防員協助分裝？」斥資6500萬元的採購案，連配套的分裝工作都做不好，卻讓消防員去做與救災非相關的分裝工作，「人還沒出勤，就覺得他們很閒」，難道不能由廠商集中在倉儲由工讀生分裝完畢後送到鄉鎮公所發嗎？

吳兆遠答詢，「應該是同仁誤傳」，從來沒有要同仁幫忙分裝。楊華美說，「我手上有照片」，拿出來會害到吹哨者，不方便公開，然而消防分隊的車庫堆了一大堆紙箱「跟貨運公司差不多」，從投訴人提供的照片可見，外勤消防員在消防局內空間拆紙箱、分裝防災包內用品。

消防局長吳兆遠：只有請同仁幫忙搬 沒有分裝

吳兆遠只說，只有請同仁幫忙搬，但沒有分裝。堆置在各分隊車庫的防災避難包等物資，物品來自多個不同廠商，縣府很早就規劃6月19日早上開記者會，會後各鄉鎮發放，而各鄉鎮公所反映沒有倉庫可存放，盼縣府不要太早送，由於蝴蝶颱風快來了，才會請同仁先幫忙搬上車，後續要送各鄉公所請鄰里長協助分裝並發放。

縣府斥資6500萬元採購的緊急避難包，為雙肩背包，選用顯眼橘紅色並搭配反光警示設計，內容物的緊急救護包有LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等基本急救用品，背包背面印有「緊急避難包應常備物品清單」，內附「緊急避難包物品檢核表」供民眾定期檢視內容物效期。

花蓮縣各消防分隊車庫內堆得像貨運公司倉儲，都是花蓮縣政府預計在本月十九日發送的防災避難包。（記者花孟璟攝）

避難包內容物。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府將在19日發送防災避難包，但因中選會20日要開委員會審定罷免二階送件結果，引起議員懷疑「真是巧合」？!（記者花孟璟攝）

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