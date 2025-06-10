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    基隆市議會通過12億追加預算 文觀局預算引起交鋒

    基隆市追加預算12億元完成三讀，但文化觀光局觀光產業盤點與輔導預算引發爭議。（記者盧賢秀攝）

    基隆市追加預算12億元完成三讀，但文化觀光局觀光產業盤點與輔導預算引發爭議。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/10 22:50

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府今年追加預算今天完成三讀，歲出追加12億9445餘元，一毛未刪。不過市議會今天審追加預算二讀會時，市府文化觀光局的產業盤整及輔導計畫1600萬預算，有多位議員認為編列不當，應是產業發處業務，引發議員激烈交鋒。最後預算通過，附帶決議要求市府檢討業務分工的適當性，並明列11位反對預算編列在文觀局的議員。

    基隆市政府今年追加預算今天完成三讀，歲出追加12億9445萬餘元。其中最大一筆是行政院補助公共設施復建、災害救助及緊急搶救經費4億1千多萬元，其次是中山區衛生所拆除重建8523萬餘元。

    今天二讀會審查提大會的文觀局「基隆街區文化暨觀光產業盤整及輔導計畫」追加1600萬預算，陳冠羽、張顥瀚和施偉政等多位議員認為該預算涉及產業的輔導，應改列為產發處預算，同時應論列年度預算，不應編列追加預算；但藍營俞叁發、韓世昱和鄭愷玲等人認為，基隆為郵輪母港，應整合發展觀光文化財；爭論不休，也有議員提議表決。

    基隆市長謝國樑表示，原本市府讓文化局轉換成文化觀光局時，就希望基隆在文化及觀光的內容可以更加多元與經濟效益，未來將透過跨局處機制，由文觀局及產發處共同協作。

    最後通過該筆追加預算，但要求市府嚴正檢討這筆預算業務分工的適當性，並於議會定期會、臨時會詳細向議會報告執行成效。另外，也要求市府辦理追加減預算時，應詳細注明依據的法條，以符合預算審議的合法性。同時也明列11位反對該筆預算編列在文觀局的民進黨及無黨籍議員，以示負責。

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