北市逾8千支電桿設於人行道上 游淑慧批如「攔路虎」

游淑慧指出，北市到處都有電桿、變電箱設立於人行道上，影響通行。圖為環河北路三段141號改善前。（新工處提供）

2025/06/10 19:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員游淑慧指出，北市共有超過8千支電桿設立於人行道上，但台電不積極配合做電桿地下化以及移位，讓這些電桿、電箱變成「攔路虎」。而北市府調查，佇立在人行道的電桿有215處、40處淨寬不足，市長蔣萬安表示，會先來盤點這些路段，要優先請台電移除的，會請台電提出移除計畫。

蔣萬安今（10日）赴議會市政總質詢，游淑慧表示，最近發生許多高齡危險駕駛事故，但一個安全的行人通行空間也很重要，她秀出民眾陳情影片指出，行人行走在窄巷當中，卻因為騎樓堆放的雜物，以及台電的電桿、變電箱等，不得已只能放棄人行道，走到馬路上與車爭道。

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游淑慧批評，人行道本該是行人安全的庇護港，卻在這短短的路段當中充滿雜物，旁邊甚至還有小學，周邊家長推著小朋友只能走在車道上險象環生，近年拜託台電配合做電桿地下化以及移位，但台電不積極配合，讓這些電桿、電箱變成攔路虎。

她說，工務局新建工程處幾年前起為台電電桿、變電箱進行道路普查，迄今僅查了約三分之一的30公尺以上道路，就查出567處變電箱置於人行道上，當中17處造成人行道淨寬不足；電桿方面共有215處，當中40處造成人行道淨寬不足，還有約7成道路沒有查完，數量只會更多。

她說，透過立委去了解，發現台電有超過8千支電桿在人行道上，過去台電改善進度緩慢，近期態度還更消極，要是民眾因為人行道不能走而受傷了，賠償要找誰討？要求市府硬起來，不要等全數普查完才處理，現在就要要求台電積極改善，至少要給出改善計畫。

新工處表示，2023年全面啟動人行道普查，針對人行道淨寬不足，去年起邀集造成淨寬不足設施所屬單位，每2週召開檢討會議研議改善方式、尋找合適遷移地點、配套措施等內容，並由各權責單位訂定期程及編列預算辦理改善。

新工處說，目前已完成路寬12公尺以上人行道普查長度805公里，電箱計1839處（64處致淨寬不足）、電桿計1025處（112處致淨寬不足），路寬未達12公尺，預計今年普查完成，將持續辦理缺失檢討會議追蹤及列管台電公司改善情形。

游淑慧指出，北市到處都有電桿、變電箱設立於人行道上，影響通行。圖為環河北路三段141號改善後。（新工處提供）

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