為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前助理涉共諜案 藍委許宇甄發聲明：支持依法偵辦勿枉勿縱

    許宇甄辦公室聲明，林姓助理已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。（資料照）

    許宇甄辦公室聲明，林姓助理已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。（資料照）

    2025/06/10 20:07

    〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等4名助理遭中共吸收洩漏機密，今天起訴黃取榮等4人；檢調又發現，長期在擔任國民黨立委助理、現在是國民黨台北市議員王欣儀擔任助理林岳龍也涉入共諜案，北檢今天指揮調查局搜索林岳龍住處及台北市議會辦公室位置，全案朝違反國安法偵辦。

    林岳龍曾短暫在國民黨立委許宇甄辦公室擔任助理，許宇甄辦公室今晚發出聲明，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

    許宇甄辦公室聲明，該名林姓助理自2024年11月1日起擔任辦公室助理，主要負責社群內容編輯等行政工作，已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

    聲明指出，近日多起涉及民進黨政府國安高層之共諜案，對國家安全造成更深遠影響，社會矚目。呼籲檢調機關應秉持公正立場，全面積極偵辦，勿僅聚焦在野黨基層人員，卻對執政團隊牽涉高層視若無睹，以免讓國安危機持續擴大，動搖國人對司法公信力與國家安全體系之信任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播