前助理涉共諜案 藍委許宇甄發聲明：支持依法偵辦勿枉勿縱

許宇甄辦公室聲明，林姓助理已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。（資料照）

2025/06/10 20:07

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等4名助理遭中共吸收洩漏機密，今天起訴黃取榮等4人；檢調又發現，長期在擔任國民黨立委助理、現在是國民黨台北市議員王欣儀擔任助理林岳龍也涉入共諜案，北檢今天指揮調查局搜索林岳龍住處及台北市議會辦公室位置，全案朝違反國安法偵辦。

林岳龍曾短暫在國民黨立委許宇甄辦公室擔任助理，許宇甄辦公室今晚發出聲明，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

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許宇甄辦公室聲明，該名林姓助理自2024年11月1日起擔任辦公室助理，主要負責社群內容編輯等行政工作，已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。其個人若有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

聲明指出，近日多起涉及民進黨政府國安高層之共諜案，對國家安全造成更深遠影響，社會矚目。呼籲檢調機關應秉持公正立場，全面積極偵辦，勿僅聚焦在野黨基層人員，卻對執政團隊牽涉高層視若無睹，以免讓國安危機持續擴大，動搖國人對司法公信力與國家安全體系之信任。

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