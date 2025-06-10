環狀線求償新北不聲請假扣押 北市捷運局回應了

新北環狀線去年0403強震錯位，當時現場拉起封鎖線。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/06/10 19:51

〔記者董冠怡／台北報導〕新北市環狀線去年因大地震損壞，雙北市府今年三月依第三方公正單位鑑定報告，提告中華工程，求償19.27億元。新北市長侯友宜、捷運局長李政安今天說，律師評估建議假扣押不可行，中工資本額300億元，若敗訴償還19億元不是問題。對此，台北市捷運工程局說，相關法律行動雙北溝通順暢，不聲請假扣押一事，尊重新北市捷運局的評估決定。

北市捷運局長鄭德發指出，他認同侯友宜的回答，中工是上市公司、資本額高，也無債信不良，環狀線損壞中工對錯與否，交由司法判決。目前狀況不是惡意倒閉、故意倒債或意圖擺爛，因此不符假扣押要件，是中工對鑑定結果、返還損失求償等部分有疑義，三方尋求法律途徑解決，強調評斷事情不能無限上綱操作。

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新北市議員戴瑋姍今於市政總質詢中表示，市府針對此案是否考慮提出假扣押，以免中工敗訴後無法賠償，如不聲請假扣押，是否是因雙北「喬不攏」誰要負擔假扣押的擔保金（她估約1.9億元至6.4億元）？

侯友宜、李政安回應，已扣下2億多元工程款，且經委托律師團評估建議假扣押不可行，中工是上市公司，受到金管會監管，資本額有300億元，如果敗訴償還19億元不是問題。8月7日召開第1次言詞辯論，倘若提告期間中工有意調解，雙北可接受，不一定要走訴訟一途。

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