香港宣布禁止手遊《逆統戰》！不只下載有罪 課金等同資助分裂國家

由台灣團隊推出的反共手遊《逆統戰：烽火》。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」YT）

2025/06/10 20:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣團隊開發的桌遊《逆統戰》，引起中國官媒發聲譴責。今年4月5日，推出同名手遊《逆統戰：烽火》，開服第一天就遭網攻。如今不只中國境內禁止該遊戲上架，香港國安處今天（10日）也宣布，對《逆統戰》展開禁制行動，下載該遊戲者將以「管有具煽動意圖的刊物」入罪，在該手遊課金者則會被視為「資助實施分裂國家或顛覆國家政權」，引發外界熱議。

圖版戰爭桌遊《逆統戰》，2020年由台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」開發，引起國內外網友討論，當然也少不了小粉紅出征、中共官媒發聲譴責。

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在今年4月5日正式公測、主打魔幻寫實顛覆式國戰的手遊《逆統戰：烽火》，讓玩家可以選擇效忠8大顛覆共產政權的抵抗陣營，包含台灣、香港、蒙古、藏國、哈薩克，維吾爾、滿洲或華夏反賊陣營，當然玩家也可以選擇效忠人民共和國（紅軍），維持共和國統一、鎮壓復國勢力。

沒想到開服第一天，該款手遊就遭遇網攻。團隊透露，其實在開服前一天（4/4），網站已承受中國8次的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack），團隊因此將伺服器升級成較昂貴的版本，然而隔天正式開服又再度遭遇DDoS，讓眾多玩家無法順利遊玩。

今天香港國安處特地發布公告，「提醒市民切勿下載一個名為『逆統戰：烽火』的流動應用程式，或者資助該應用程式開發商從事危害國家安全的行為和活動。『逆統戰：烽火』以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚『台獨』、『港獨』等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。」

「任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《香港國安法》第二十一條『煽動分裂國家罪』、第二十三條『煽動顛覆國家政權罪』及《維護國家安全條例》第二十四條『煽動意圖的相關罪行』。此外，下載該應用程式的人，亦可能被視為管有具煽動意圖的刊物。

根據《維護國家安全條例》第二十四條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢（俗稱『課金』），意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，亦屬犯罪。」

香港國安處表示，「經保安局局長批准，國安處已根據《香港國安法第四十三條實施細則》就有關『逆統戰：烽火』的電子信息作出禁制行動。國安處再次提醒，危害國家安全的行為和活動是極嚴重罪行，警方有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。」

網友看到香港國安處的公告後紛紛表示，「這下不得不玩了」、「看來勢必得資助一下」、「中國根本是在幫忙炒熱這遊戲」、「遊戲公司廣告費都省了」、「要不是他們在說，我還壓根不知道有這遊戲」、「這幫人真是傻X，這不是在做反向宣傳嗎」。

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