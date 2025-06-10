先砍國防預算再喊軍人加薪 吳崢轟國民黨作秀打假球

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/06/10 18:50

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行，另新增戰鬥部隊加給；民進黨發言人吳崢痛斥，民進黨早就幫軍人加薪，國民黨先砍國防預算再喊加薪，根本是作秀打假球。

吳崢指出，國民黨在立法院吵要幫軍人加薪，但民進黨早就做了，今年4月政府通過軍人加薪改革，志願役最高加薪12000元，國民黨現在吵著要「加蔥」，說12000元不夠，要全面加到30000元才叫挺國防。

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吳崢強調，給軍人加薪當然好，民進黨也支持，重點是要負責任的規劃，如果只是喊加碼就叫挺國防，為什麼不1個月加到5萬呢？為什麼不喊到8萬？廉價的「加蔥」從來不是重點，重點是錢從哪裡來？

吳崢指出，不論是給軍人更好的待遇，給部隊更先進的裝備，錢都來要自國防部的預算，按國民黨版本，國軍未來人事成本一年要多支出290億元，可是國防部預算今年初在立法院才被藍白刪除90億、凍結800億！

吳崢強調，國防部原定計畫都在立法院被砍到不增反減，現在國民黨還好意思說要幫國軍爭取加薪？根本說一套做一套、作秀，惡意杯葛國防預算，讓國軍未來在前線缺乏先進的武器裝備運用，這樣叫挺國軍嗎？

吳崢提到，另有1500億國土安全韌性特別預算，是用來提升國軍資通、偵蒐和基礎設備，還有升級庫儲、保養、訓練場，藍白也要砍，這樣叫挺國軍？

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