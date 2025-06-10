館長開「驚句」稱中國沒禁翻牆、只是要多付VPN 網諷邏輯死亡

館長出發中國前宣稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN的費用」，引發網友熱議。（記者朱沛雄攝）

2025/06/10 20:43

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自稱要到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，今天（10日）下午終於搭機啟程到上海。出發前館長接受媒體訪問，竟脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發大批網友嘲諷邏輯死亡，還意外在網上掀起「照樣造句」潮，調侃館長「驚句」。

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館長今下午從桃園機場出發前往上海，日前他就在自己的直播聲稱，他赴中會全程開直播，證明「沒人給我錢，沒有官員會把我押走」，今天出境前還表示會分享中國的真實狀況打臉民進黨，甚至脫口稱：「根據我的了解，中國根本不禁止翻牆。長期以來台灣網路都在說，他們禁止翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用」。

此話一出隨即引發網路熱議，「邏輯完全死亡」、「用VPN就是翻牆啊大哥」、「為什麼有這麼多人願意聽這腦殘人鬼話連篇！」、「他到底在說什麼啦」、「腦袋真的都肌肉做的」、「以前笑小粉紅是狗，現在為了錢自願當狗」、「Vpn不就是翻牆去拿其他國家的ip嗎，到底要多好笑？」、「翻牆沒有禁止？那要牆幹嘛？」、「真的越看越可悲」。

網上還掀起「照樣造句」潮，狠狠吐槽館長發言，「台灣沒有禁止闖紅燈，只是要多付罰款」、「中國也沒有禁止罵習近平，只是會被消失而已」、「神州政府根本不禁止批評神州政府，台灣網路都說他們沒有言論自由，他們只是要多付一個名為罰款或者刑期的費用」。連成大教授李忠憲也在臉書發文酸：「超好笑的！那些曾經和他一起對談的人，應該會想要抹去這個歴史！監獄裡其實也沒禁止你自由出門，只是你要多付一個叫『越獄』的費用。」

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