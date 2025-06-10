中國國安部策動官宣攻擊沈伯洋 逾150則報導抹黑、統派赴立院叫囂

中華愛國同心會、統一義勇軍的統派人士近日到立法院外叫囂，要求沈伯洋向統派下跪道歉，高舉「沈伯洋被大陸懲戒、黑熊變狗熊」的標語。 （圖擷取自YT）

2025/06/10 19:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒。我國安單位掌握，中國國安部策動官宣與在台協力輿論攻擊我國立委，資料顯示，截至10日為止，中國中央、地方超過10個媒體集團及周邊官方社群，總共發布逾150則報導，傳散抹黑敘事。

國安單位報告顯示，中共香港中聯辦旗下傳聲筒「大公報」、「文匯報」為本抹黑事件的主導報導者。自6月3日「大公報」發布首篇抹黑報導後，刻意營造沈家「賺上億」、「洗產地」、「婚外情」等報導內容，強調對沈家形象的政治與道德謾罵。

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據分析，其他中國官方媒體，包含網媒如「中評社」等，跟進或轉述上述報導，放大輿論效果，形成「網路共識」。相關報導內容偏重「宣傳層面」，缺乏媒體基本查核。

值得注意的是，中共中央、首都及地方官媒、香港媒體，中國政府機關、各地政法委、公安官方微博號，以及中國、台灣協力帳號，連日公開聯合圍剿批判沈伯洋。

台灣特定媒體協力方面，在議題、時間節奏、敘事內容及功能分工，與「大公文匯網」抹黑敘事具有高度協同性的台灣協力報導，約計有100則。

另外，中華愛國同心會、統一義勇軍的統派人士近日到立法院外叫囂，要求沈伯洋向統派下跪道歉，高舉「沈伯洋被大陸懲戒、黑熊變狗熊」的標語。

在中國官媒發動攻擊沈伯洋的敘事重點方面，中聯辦旗下官媒「大公報」，6月3日起以多篇圖文並茂滿版形式報導，強調沈父與中企頻繁往來、牟利、涉婚外情等道德及政治抹黑，強化「親中」批判；報導以全面且情緒化手法刻畫事件。

中聯辦旗下另一間媒體「文匯報」，則與「大公報」同步全版跟進，內容重點集中在貿易往來和道德醜聞。並站在中共及建制派立場，對沈家進行集中式政治報導。

中國官媒「新華社」報導中，國台辦宣布懲戒，標示沈父為「台獨頑固份子」，使用語氣嚇阻性強；另一官媒「中新網」，報導強調「兆億有限公司」以「中國台灣」名義登記、交易金額上億元，突出「台獨頑固份子」標籤，表述嚴肅、政策導向明顯。

中國官媒「鳳凰網」方面，報導強調「以中國台灣名義登記」，聚焦在國民黨批評沈「雙標」，放大國民黨記者會攻擊聲量；「中評社」則放大國民黨記者會敘事，引用國民黨發言人「第五縱隊」質疑，強化沈父是「中國台灣名義經營」的中共商人形象。

福建方面，中共黨媒「海峽導報」聚焦金額數字與父子關係，搭配國台辦懲戒，強化抹黑論述與制裁正當性。並上升到「以商養獨」模式觀察，指控沈伯洋家族利用經貿利益資助台獨；漳州日報系的「台海網」，以負面情緒帶動為目的，批評沈家在中國獲利卻在台反中，煽動群體對立情緒。

中國澳門官媒「澳門頭條」的新聞，引述國台辦發言人朱鳳蓮聲明，突出制裁內容，強調「台獨頑固份子不能在中謀利」。報告直指，中國官宣炒作，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。

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