操場徵收「卡關」鍾東錦罵教育部混蛋 體育署回應了

後龍國中徵收私有地及操場興建案，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中怒批教育部很混。（苗栗縣政府提供）

2025/06/10 18:40

〔記者林曉雲／台北報導〕苗栗縣長鍾東錦今（10日）在縣務會議中，針對苗栗縣後龍國中徵收私有地及操場興建案「卡關」，怒批教育部混蛋，作法實在太離譜、太欺負人。教育部體育署傍晚發出嚴正聲明，後龍國中是苗栗縣所屬學校，本應由苗栗縣府補助，立委陳超明今年辦理後龍國中跑道會勘案，向體育署申請跑道補助，但跑道內有一排樹木，會勘時已要求須先移樹才能後續進行跑道作業，苗栗縣府7月底才能完成移樹。亦即卡關責任在苗栗縣府。

教育部體育署學校體育組科長王力恆說明，縣市所屬中小學之興辦及管理屬地方自治事項，後龍國中係屬苗栗縣府所屬學校，應由苗栗縣府本於權責予以補助，惟受限各地方財政不一及特殊需求，中央在盤點整體財政狀況下，得視實際情形酌予補助。

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王力恆表示，在立委陳超明於今（114）年4月14日辦理後龍國中跑道案會勘現場，體育署即說明，因苗栗縣政府同時申請籃球場，不符合體育署規定，體育署函請苗栗縣府應擇一案申請，後續苗栗縣府於5月16日選擇申請跑道。

此外，王力恆說明，規劃環形跑道範圍內有一排樹木，會勘時已要求應先完成移樹前置作業，以免如經核定補助而無法執行工程，體育署今日電洽苗栗縣政府教育處，教育處表達，移樹作業經費雖已由縣府補助30萬元辦理招標作業，但預計最快7月底方可完成移樹，因此苗栗縣後龍國中操場徵收卡關，與實際行政作業不符。

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