31:0！罷綠新增林俊憲、王定宇2案未送件 僅剩4案尚未截止

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/06/10 18:21

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免即將進入3階投票熱戰，目前31件國民黨立委罷免案由地方選委會查對中，15件民進黨立委2階連署則陸續送件。其中罷免林俊憲、王定宇今天連署截止，2案領銜人皆未送件，目前共有11件進入2階連署的綠委罷免案罷免失敗，另有4案尚未截止。

台南市選委會稍早表示，第11屆立法委員台南市第5選舉區林俊憲、第6選舉區王定宇罷免案，以上2案，連署期間為114年4月12日至6月10日。領銜人至今日截止時間前並未依法送件，本會於下午5時30分業由姜委員榮慶宣布收件時間已截止，結束受理收件，監察小組王召集人建強在場監察見證，全程皆錄影存證。

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據統計，民進黨立委罷免案，陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、王定宇、林俊憲皆未在連署截止日前送件，罷免失敗，目前僅剩黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日等4案，罷免連署尚未截止

另外，35件進入2階連署的泛藍立委罷免案，除了徐欣瑩案送件後未達門檻，謝衣鳯、邱鎮軍、陳超明等3案則因未達標而沒有送件，其餘31案正在由地方選委會進行查對，其中馬文君、游顥、呂玉玲、邱若華罷免案經查對後未達標，陸續已完成補件程序。

根據「公職選罷法」第83條，選委會收到罷免案連署人名冊後，立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長罷免應於40天內查對名冊。中選會委員本月安排20開會，首波區域立委罷免案2階連署名冊查對期限也以6月中旬前後結束者居多，將於該日開會審定罷免案。

民進黨立委王定宇。（資料照）

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