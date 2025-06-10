批民進黨發動大罷免「跋歹筊」 蔣萬安：全力以赴並肩作戰5藍委

台北市長蔣萬安答詢。（記者田裕華攝）

2025/06/10 18:42

〔記者董冠怡／台北報導〕全國朝野立委大罷免，罷藍與罷綠目前呈現「31:0」的態勢。台北市長蔣萬安今天市議會市政總質詢中被問到如何聲援藍委徐巧芯、李彥秀、羅智強、王鴻薇與賴士葆？他回應，全力以赴和5藍委並肩作戰，爭取市民認同。

市議員王欣儀說，市民質疑，對於這場規模空前的大罷免，沒有看到蔣萬安在積極聲援北市藍委？是否應視為期中選舉嚴陣以待？何時要啟動「護小雞」行動？如何激發選民的動能，出門投下不同意票？

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蔣萬安認為，北市藍委在立院為民監督中央施政、解決地方疑難雜症，也與市府合作爭取補助，表現有目共睹，「我會和他們站在一起，面對民進黨政府發動的大罷免」。他也以「荒謬」形容大罷免說，全世界沒有一個民主國家在搞無差別全面罷免，完全違反民主原則。

他指出，平時如與市政相關議題，只要立委有需要協助說明，去做市政相關說明，都非常願意。目前正值市政總質詢期間，也許等會期告一段落，就會協助北市藍委面對不合理的大罷免，承諾會「全力以赴」並肩作戰，爭取市民認同。

蔣萬安說，罷免不像傳統選舉，可以指出自己為何優於對手，是一場沒有對手的選舉，也是一次對中央政府、賴總統的不信任投票，民眾應好好檢視，過去這段期間，中央政府到底有無好好做事、照顧百姓生活，還是只是一味發動大罷免，製造社會對立和仇恨？

王欣儀也提到政治評論員吳靜怡日前去藍委徐巧芯的場子「踢館」，以及衍生的爭議時事。蔣萬安說，講不出具體罷免理由，凸顯大罷免不具正當性，說穿了就是選輸不服輸要翻桌，台語叫「跋歹筊」，翻轉國會讓民進黨成為多數。民眾的眼睛是雪亮的，希望不認同大罷免的人，應勇敢站出來投下不同意票。

若有藍委被罷掉，會對明年選舉的影響？他回應，就在野黨而言，監督力道減弱，當然是不利的，會讓中央更加集權、違法濫權，很難想像會再做出何等事情。

台北市議員王欣儀質詢。（記者田裕華攝）

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