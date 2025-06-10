批史哲轉任高鐵董座 民眾黨：這8人人事案是酬庸國家隊

民眾黨批評，行政院任命毫無交通背景、的前文化部長、行政院政務委員史哲出任高鐵董事長，要如何告訴人民是專業任命、適才適所。（翻攝民眾黨臉書）

2025/06/10 17:54

〔記者林哲遠／台北報導〕針對行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，民眾黨今日除了批評，該人事案是賴政府的酬庸國家隊，更進一步指涉駐芬蘭大使林昶佐、駐英國公使江雅綺、交通部長陳世凱、外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰、國防部長顧立雄、監察院長陳菊等人皆是酬庸，痛批民進黨酬庸國家隊，恐怕三天三夜都列舉不完。

民眾黨指出，行政院任命毫無交通背景、甚至經歷與工程完全無關的前文化部長、行政院政務委員史哲出任高鐵董事長，這樣的任命，要如何告訴人民是專業任命、適才適所？還記得過去史哲從文化部長下台，就是任內被反應有謾罵、霸凌部屬有關，甚至可樂不冰、薯條軟掉都可以對工作人員發火，如今空降坐領40萬月薪，是要到高鐵試吃薯條脆不脆嗎？

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民眾黨續指，公共運輸安全與人民切身相關，高鐵更是台灣重要的大眾運輸樞紐，把重要的職務交給毫無交通經驗的人，就是對專業、對體制的背叛，而高鐵牽涉大量公私合作案與廠商關係，是一個能整合、動員、籌資的派系資源中樞，民進黨不顧外界眼光酬庸的意圖，不言而喻。

從中央到地方、從國營事業到行政體系，賴政府的酬庸國家隊一路補強，民眾黨列舉，中華民國駐芬蘭大使林昶佐不會芬蘭語、不曾任職外交體系，但是有在芬蘭開過演唱會；駐英國公使江雅綺2022年遭科技部認證學歷造假，多年來以「假法學博士」身分混跡江湖、申請國家補助；交通部長陳世凱無交通專業背景，但是擔任過賴清德競選總統時任競總發言人。

民眾黨再指，外交部長林佳龍經歷台中捷運鋼梁墜落、廢除BRT、到太魯閣列車事故，林佳龍憑藉薄弱的危機處理能力，從台中市長、交通部長、總統府秘書長一路升遷到外交資歷最弱的外交部長；勞動部長洪申翰只有環團背景也沒關係，國防部長顧立雄曾主張「不允許軍法復辟」，卻支持賴總統恢復軍事審判制度，沒有國防背景當國防部長也沒問題。

民眾黨批評，監察院長陳菊人生目標是廢監察院，卻諷刺地坐上監察院長的寶座，更諷刺地讓外界看清監察院的沒用，擔任院長因病請假已5個月、爆出眾多監委長期濫用公務車的違法事件，銓敘部說沒關係，病假可以請1年。

「賴清德的酬庸國家隊，恐怕三天三夜都列舉不完。」民眾黨質疑，民進黨早已把公職變成內部派系分贓的平台，專業不重要，政治忠誠才有價值，這種赤裸裸的酬庸文化，才是腐蝕國家體制的真正病根。

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